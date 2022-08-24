https://ria.ru/20220824/pozhary-1811901425.html
В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим
В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 24.08.2022
В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим
Власти Екатеринбурга ввели особый противопожарный режим на территории города, который будет действовать с 25 августа, сообщили РИА Новости в мэрии со ссылкой на РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:13
2022-08-24T17:13
2022-08-24T17:13
пожары
природные пожары в россии
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Власти Екатеринбурга ввели особый противопожарный режим на территории города, который будет действовать с 25 августа, сообщили РИА Новости в мэрии со ссылкой на официальное постановление."Ввести особый противопожарный режим на территории муниципального образования "город Екатеринбург" с 25 августа до особого распоряжения", - говорится в постановлении.По информации документа, горожанам запрещено посещать леса (за исключением тех граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах) и торфяные массивы в границах Екатеринбурга, сжигать мусор, разводить костры, использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на земельных участках всей собственности.В области на утро 24 августа действуют десять лесных пожаров на площади 64 гектара, из них восемь возгораний на площади 60 гектаров локализованы и не распространяются. Причиной возгораний во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем местных жителей или туристов, сообщает региональный департамент информполитики.С 22 по 26 августа в регионе ожидается аномальная жара, в связи с этим ГУ МЧС Свердловской области оповещает, что в этот период возможно осложнение пожароопасной обстановки.
https://ria.ru/20220824/pozhar-1811799831.html
https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим
Власти Екатеринбурга ввели особый противопожарный режим на территории города с 25 августа