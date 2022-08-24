https://ria.ru/20220824/pozhary-1811901425.html

В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 24.08.2022

В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

Власти Екатеринбурга ввели особый противопожарный режим на территории города, который будет действовать с 25 августа, сообщили РИА Новости в мэрии со ссылкой на РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:13

2022-08-24T17:13

2022-08-24T17:13

пожары

природные пожары в россии

происшествия

екатеринбург

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Власти Екатеринбурга ввели особый противопожарный режим на территории города, который будет действовать с 25 августа, сообщили РИА Новости в мэрии со ссылкой на официальное постановление."Ввести особый противопожарный режим на территории муниципального образования "город Екатеринбург" с 25 августа до особого распоряжения", - говорится в постановлении.По информации документа, горожанам запрещено посещать леса (за исключением тех граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах) и торфяные массивы в границах Екатеринбурга, сжигать мусор, разводить костры, использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на земельных участках всей собственности.В области на утро 24 августа действуют десять лесных пожаров на площади 64 гектара, из них восемь возгораний на площади 60 гектаров локализованы и не распространяются. Причиной возгораний во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем местных жителей или туристов, сообщает региональный департамент информполитики.С 22 по 26 августа в регионе ожидается аномальная жара, в связи с этим ГУ МЧС Свердловской области оповещает, что в этот период возможно осложнение пожароопасной обстановки.

https://ria.ru/20220824/pozhar-1811799831.html

https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html

екатеринбург

свердловская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)