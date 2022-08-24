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Пожар в Рязанской области повредил восемь машин дорожных служб Москвы - РИА Новости, 24.08.2022
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Пожар в Рязанской области повредил восемь машин дорожных служб Москвы
Пожар в Рязанской области повредил восемь машин дорожных служб Москвы - РИА Новости, 24.08.2022
Пожар в Рязанской области повредил восемь машин дорожных служб Москвы
Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб Москвы, никто не пострадал, сообщается в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:53
2022-08-24T15:57
пожары
природные пожары в россии
происшествия
рязанская область
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб Москвы, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Рязанская область, Россия
15:53 24.08.2022 (обновлено: 15:57 24.08.2022)
 
Пожар в Рязанской области повредил восемь машин дорожных служб Москвы

При тушении пожаров в Рязанской области повреждены восемь машин дорожных служб Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпециальная техника противопожарной службы МЧС России
Специальная техника противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Специальная техника противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб Москвы, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогом
22 августа, 18:12Инфографика
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
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пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияРязанская областьРоссия
 
 
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