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Пожар в Рязанской области повредил восемь машин дорожных служб Москвы

Пожар в Рязанской области повредил восемь машин дорожных служб Москвы - РИА Новости, 24.08.2022

Пожар в Рязанской области повредил восемь машин дорожных служб Москвы

Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб Москвы, никто не пострадал, сообщается в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:53

2022-08-24T15:53

2022-08-24T15:57

пожары

природные пожары в россии

происшествия

рязанская область

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб Москвы, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены восемь автомобилей дорожных служб столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, россия