https://ria.ru/20220824/pozhary-1811819651.html
МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров
МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров - РИА Новости, 24.08.2022
МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров
Президент РФ Владимир Путин попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о необходимости выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:59
2022-08-24T13:59
2022-08-24T13:59
пожары
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745163358_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_ac1f13de8120196c38da89687784a72d.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о необходимости выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий природных пожаров в России."Нужно уже сейчас думать о том, что пожары должны быть не только потушены, но и о том, как помочь людям, которые пострадали в результате этих событий. Я прошу и МЧС, и соответствующие правительственные службы подготовить соответствующие предложения, связанные, в том числе, с необходимостью выделения каких-то дополнительных средств для ликвидации этих последствий" - отметил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
https://ria.ru/20220824/pozhar-1811799831.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745163358_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bb43f0a1fcc5c3543ede10156eab8fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, происшествия
пожары, Природные пожары в России, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Происшествия
МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров
Путин поручил МЧС подготовить предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров