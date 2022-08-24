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МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров - РИА Новости, 24.08.2022
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МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров
МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров - РИА Новости, 24.08.2022
МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров
Президент РФ Владимир Путин попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о необходимости выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:59
2022-08-24T13:59
пожары
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о необходимости выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий природных пожаров в России."Нужно уже сейчас думать о том, что пожары должны быть не только потушены, но и о том, как помочь людям, которые пострадали в результате этих событий. Я прошу и МЧС, и соответствующие правительственные службы подготовить соответствующие предложения, связанные, в том числе, с необходимостью выделения каких-то дополнительных средств для ликвидации этих последствий" - отметил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
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пожары, природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, происшествия
пожары, Природные пожары в России, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Происшествия
13:59 24.08.2022
 
МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров

Путин поручил МЧС подготовить предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана во время тушения лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о необходимости выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий природных пожаров в России.
"Нужно уже сейчас думать о том, что пожары должны быть не только потушены, но и о том, как помочь людям, которые пострадали в результате этих событий. Я прошу и МЧС, и соответствующие правительственные службы подготовить соответствующие предложения, связанные, в том числе, с необходимостью выделения каких-то дополнительных средств для ликвидации этих последствий" - отметил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
Пожар в лесном массиве в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:52
Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья
 
пожарыПриродные пожары в РоссииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинПроисшествия
 
 
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