https://ria.ru/20220824/pozhary-1811819651.html

МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров

МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров - РИА Новости, 24.08.2022

МЧС подготовит предложения по средствам на ликвидацию последствий пожаров

Президент РФ Владимир Путин попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о необходимости выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:59

2022-08-24T13:59

2022-08-24T13:59

пожары

природные пожары в россии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о необходимости выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий природных пожаров в России."Нужно уже сейчас думать о том, что пожары должны быть не только потушены, но и о том, как помочь людям, которые пострадали в результате этих событий. Я прошу и МЧС, и соответствующие правительственные службы подготовить соответствующие предложения, связанные, в том числе, с необходимостью выделения каких-то дополнительных средств для ликвидации этих последствий" - отметил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

https://ria.ru/20220824/pozhar-1811799831.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, происшествия