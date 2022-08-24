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Путин оценил решения Собянина в ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022
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Путин оценил решения Собянина в ситуации с пожарами в Рязанской области
Путин оценил решения Собянина в ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022
Путин оценил решения Собянина в ситуации с пожарами в Рязанской области
Дым от лесных пожаров в Рязанской области доносится до Москвы и создает неудобства для жителей, мэр столицы Сергей Собянин принимает правильные меры, оказывая... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:01
2022-08-24T13:01
пожары
природные пожары в россии
сергей собянин
рязанская область
москва
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Рязанской области доносится до Москвы и создает неудобства для жителей, мэр столицы Сергей Собянин принимает правильные меры, оказывая помощь соседнему региону, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы все-таки доносится этот дым, создает проблемы для людей", - подчеркнул Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.По словам президента, Собянин правильно делает, оказывая поддержку соседнему региону."Это нужно сделать, в том числе, в интересах местных жителей, в интересах москвичей", - отметил российский глава.В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
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пожары, природные пожары в россии, сергей собянин, рязанская область, москва, россия, владимир путин, происшествия
пожары, Природные пожары в России, Сергей Собянин, Рязанская область, Москва, Россия, Владимир Путин, Происшествия
13:01 24.08.2022
 
Путин оценил решения Собянина в ситуации с пожарами в Рязанской области

Путин заявил, что Собянин принимает верные меры в ситуации с пожарами в Рязанской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Рязанской области доносится до Москвы и создает неудобства для жителей, мэр столицы Сергей Собянин принимает правильные меры, оказывая помощь соседнему региону, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы все-таки доносится этот дым, создает проблемы для людей", - подчеркнул Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
10:31
В Подмосковье ликвидировали лесной пожар возле Бисерово
По словам президента, Собянин правильно делает, оказывая поддержку соседнему региону.
"Это нужно сделать, в том числе, в интересах местных жителей, в интересах москвичей", - отметил российский глава.
В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогом
22 августа, 18:12Инфографика
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
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пожарыПриродные пожары в РоссииСергей СобянинРязанская областьМоскваРоссияВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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