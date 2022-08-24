https://ria.ru/20220824/pozhary-1811786858.html
Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке
Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке - РИА Новости, 24.08.2022
Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке
Риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в отдельных регионах Дальнего Востока, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:12
2022-08-24T12:12
2022-08-24T12:28
россия
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
пожары
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в отдельных регионах Дальнего Востока, сообщил президент РФ Владимир Путин."При этом риски ухудшения ситуации сохраняются не только на европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная. И в этой связи прошу руководство регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль", - заявил Путин на совещании о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, пожары, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Дальний Восток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, пожары, Природные пожары в России, Происшествия
12:12 24.08.2022 (обновлено: 12:28 24.08.2022)
Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке
Путин: риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в регионах Дальнего Востока