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Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке - РИА Новости, 24.08.2022
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Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке
Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке - РИА Новости, 24.08.2022
Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке
Риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в отдельных регионах Дальнего Востока, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:12
2022-08-24T12:28
россия
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
пожары
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в отдельных регионах Дальнего Востока, сообщил президент РФ Владимир Путин."При этом риски ухудшения ситуации сохраняются не только на европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная. И в этой связи прошу руководство регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль", - заявил Путин на совещании о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
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россия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, пожары, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Дальний Восток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, пожары, Природные пожары в России, Происшествия
12:12 24.08.2022 (обновлено: 12:28 24.08.2022)
 
Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке

Путин: риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в регионах Дальнего Востока

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в отдельных регионах Дальнего Востока, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"При этом риски ухудшения ситуации сохраняются не только на европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная. И в этой связи прошу руководство регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль", - заявил Путин на совещании о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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РоссияДальний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинпожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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