https://ria.ru/20220824/pozhary-1811786858.html

Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке

Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке - РИА Новости, 24.08.2022

Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке

Риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в отдельных регионах Дальнего Востока, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:12

2022-08-24T12:12

2022-08-24T12:28

россия

дальний восток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

пожары

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в отдельных регионах Дальнего Востока, сообщил президент РФ Владимир Путин."При этом риски ухудшения ситуации сохраняются не только на европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная. И в этой связи прошу руководство регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль", - заявил Путин на совещании о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

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россия

дальний восток

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Владимир Лаврентьев

россия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, пожары, природные пожары в россии, происшествия