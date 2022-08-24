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Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области

Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022

Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области

Президент РФ Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области и минимизации последствий от них. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:09

2022-08-24T12:09

2022-08-24T12:27

пожары

природные пожары в россии

владимир путин

рязанская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области и минимизации последствий от них."В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира", - сказал Путин на совещании о ликвидации природных пожаров в отдельных регионах РФ.

рязанская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, владимир путин, рязанская область, россия, происшествия