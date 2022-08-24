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Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области
Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022
Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области
Президент РФ Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области и минимизации последствий от них. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:09
2022-08-24T12:09
2022-08-24T12:27
пожары
природные пожары в россии
владимир путин
рязанская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области и минимизации последствий от них."В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира", - сказал Путин на совещании о ликвидации природных пожаров в отдельных регионах РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, владимир путин, рязанская область, россия, происшествия
пожары, Природные пожары в России, Владимир Путин, Рязанская область, Россия, Происшествия
12:09 24.08.2022 (обновлено: 12:27 24.08.2022)
Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области
Президент Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области