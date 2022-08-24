https://ria.ru/20220824/pozhary-1811737058.html

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на четверть

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на четверть - РИА Новости, 24.08.2022

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на четверть

Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:32

2022-08-24T09:32

2022-08-24T10:34

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

природные пожары в россии

рязанская область

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Накануне ГУ МЧС по региону сообщало, что активное горение происходит на 183 гектарах. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.С огнем борется масштабная группировка, в которую входят более девяти тысяч человек и около 1700 единиц техники. Ее усилили пожарными из Москвы и авиацией.На прошлой неделе дым от пожаров в Рязанской области дошел до Подмосковья и Москвы, где и сейчас сохраняется запах гари. Как заверили в Роспотребнадзоре, для здоровья людей это не опасно.

https://ria.ru/20220823/zdorove-1811459155.html

москва

московская область (подмосковье)

рязанская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии, рязанская область