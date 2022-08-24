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Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья - РИА Новости, 24.08.2022
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Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья
Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья - РИА Новости, 24.08.2022
Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья
Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья, заявил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:52
2022-08-24T13:22
пожары
природные пожары в россии
происшествия
шатурский район
московская область (подмосковье)
владимирская область
россия
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ВЛАДИМИР, 24 авг — РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья, заявил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.Чиновник пояснил, что ведомство круглосуточно следит за ситуацией и движением огня. Сейчас пожар находится примерно в 23 километрах от границы с Владимирской областью.Владимир Путин на совещании по ситуации с лесными пожарами в России поручил принять все меры для тушения и минимизации ущерба в Рязанской области, защиты людей и природы.В регионе с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.С огнем борется масштабная группировка, в которую входят более девяти тысяч человек и около 1700 единиц техники. Ее усилили пожарными из Москвы и авиацией.На прошлой неделе дым от пожаров дошел до столицы, где и сейчас сохраняется запах гари. Как заверили в Роспотребнадзоре, для здоровья людей это не опасно.
шатурский район
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, шатурский район, московская область (подмосковье), владимирская область, россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Шатурский район, Московская область (Подмосковье), Владимирская область, Россия
12:52 24.08.2022 (обновлено: 13:22 24.08.2022)
 
Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья

Пожар из Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района Подмосковья

© РИА Новости / Валерий МельниковПожар в лесном массиве в Рязанской области
Пожар в лесном массиве в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Пожар в лесном массиве в Рязанской области. Архивное фото
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ВЛАДИМИР, 24 авг — РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья, заявил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.
"На сегодняшний день он (пожар. — Прим. ред.) распространяется в сторону Шатурского района Московской области, то есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад", — сказал Малышев.
Чиновник пояснил, что ведомство круглосуточно следит за ситуацией и движением огня. Сейчас пожар находится примерно в 23 километрах от границы с Владимирской областью.
Владимир Путин на совещании по ситуации с лесными пожарами в России поручил принять все меры для тушения и минимизации ущерба в Рязанской области, защиты людей и природы.
В регионе с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.
С огнем борется масштабная группировка, в которую входят более девяти тысяч человек и около 1700 единиц техники. Ее усилили пожарными из Москвы и авиацией.
На прошлой неделе дым от пожаров дошел до столицы, где и сейчас сохраняется запах гари. Как заверили в Роспотребнадзоре, для здоровья людей это не опасно.
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