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Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья
Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья - РИА Новости, 24.08.2022
Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья
Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья, заявил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:52
2022-08-24T12:52
2022-08-24T13:22
пожары
природные пожары в россии
происшествия
шатурский район
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владимирская область
россия
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ВЛАДИМИР, 24 авг — РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья, заявил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.Чиновник пояснил, что ведомство круглосуточно следит за ситуацией и движением огня. Сейчас пожар находится примерно в 23 километрах от границы с Владимирской областью.Владимир Путин на совещании по ситуации с лесными пожарами в России поручил принять все меры для тушения и минимизации ущерба в Рязанской области, защиты людей и природы.В регионе с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.С огнем борется масштабная группировка, в которую входят более девяти тысяч человек и около 1700 единиц техники. Ее усилили пожарными из Москвы и авиацией.На прошлой неделе дым от пожаров дошел до столицы, где и сейчас сохраняется запах гари. Как заверили в Роспотребнадзоре, для здоровья людей это не опасно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:52 24.08.2022 (обновлено: 13:22 24.08.2022)
Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья
Пожар из Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района Подмосковья