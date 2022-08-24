https://ria.ru/20220824/pozhar-1811799831.html

Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья

Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья - РИА Новости, 24.08.2022

Пожар из Рязанской области движется в сторону Подмосковья

Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья, заявил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:52

2022-08-24T12:52

2022-08-24T13:22

пожары

природные пожары в россии

происшествия

шатурский район

московская область (подмосковье)

владимирская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811119922_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_f32af783246c10a1cd87d75a61f43ee0.jpg

ВЛАДИМИР, 24 авг — РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья, заявил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.Чиновник пояснил, что ведомство круглосуточно следит за ситуацией и движением огня. Сейчас пожар находится примерно в 23 километрах от границы с Владимирской областью.Владимир Путин на совещании по ситуации с лесными пожарами в России поручил принять все меры для тушения и минимизации ущерба в Рязанской области, защиты людей и природы.В регионе с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.С огнем борется масштабная группировка, в которую входят более девяти тысяч человек и около 1700 единиц техники. Ее усилили пожарными из Москвы и авиацией.На прошлой неделе дым от пожаров дошел до столицы, где и сейчас сохраняется запах гари. Как заверили в Роспотребнадзоре, для здоровья людей это не опасно.

шатурский район

московская область (подмосковье)

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, шатурский район, московская область (подмосковье), владимирская область, россия