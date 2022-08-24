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"Единая Россия" передала гуманитарный груз для больниц в ЛНР и ДНР

"Единая Россия" передала гуманитарный груз для больниц в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.08.2022

"Единая Россия" передала гуманитарный груз для больниц в ЛНР и ДНР

"Единая Россия" передала медицинские изделия для больниц и фронтовых госпиталей в ЛНР и ДНР, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:59

2022-08-24T14:59

2022-08-24T15:06

специальная военная операция на украине

единая россия

госдума рф

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Единая Россия" передала медицинские изделия для больниц и фронтовых госпиталей в ЛНР и ДНР, сообщается в Telegram-канале партии."В составе гуманитарного груза – хирургические нитки, инструменты, сосудистые протезы, дренажи. Отдельный груз собрали для больниц, находящихся близко к линии соприкосновения. Также для помощи врачам передали уникальный набор инструментов, адаптированных под конкретные задачи в условиях СВО", — говорится в сообщении.Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что в планах — наращивать гуманитарную помощь."Привезли лекарства, расходные материалы, специальные средства для дренирования, малоинвазивной хирургии. Их распределят по госпиталям. В планах "Единой России" – наращивать гуманитарную помощь и работу медиков-добровольцев", - приводятся его слова в сообщении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

единая россия, госдума рф, здоровье - общество