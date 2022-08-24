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"Единая Россия" передала гуманитарный груз для больниц в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.08.2022
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"Единая Россия" передала гуманитарный груз для больниц в ЛНР и ДНР
"Единая Россия" передала гуманитарный груз для больниц в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.08.2022
"Единая Россия" передала гуманитарный груз для больниц в ЛНР и ДНР
"Единая Россия" передала медицинские изделия для больниц и фронтовых госпиталей в ЛНР и ДНР, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:59
2022-08-24T15:06
специальная военная операция на украине
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Единая Россия" передала медицинские изделия для больниц и фронтовых госпиталей в ЛНР и ДНР, сообщается в Telegram-канале партии."В составе гуманитарного груза – хирургические нитки, инструменты, сосудистые протезы, дренажи. Отдельный груз собрали для больниц, находящихся близко к линии соприкосновения. Также для помощи врачам передали уникальный набор инструментов, адаптированных под конкретные задачи в условиях СВО", — говорится в сообщении.Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что в планах — наращивать гуманитарную помощь."Привезли лекарства, расходные материалы, специальные средства для дренирования, малоинвазивной хирургии. Их распределят по госпиталям. В планах "Единой России" – наращивать гуманитарную помощь и работу медиков-добровольцев", - приводятся его слова в сообщении.
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единая россия, госдума рф, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Единая Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество
14:59 24.08.2022 (обновлено: 15:06 24.08.2022)
 
"Единая Россия" передала гуманитарный груз для больниц в ЛНР и ДНР

"Единая Россия" передала медицинские изделия для больниц и госпиталей в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПогрузка коробок с гуманитарной помощью
Погрузка коробок с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Погрузка коробок с гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Единая Россия" передала медицинские изделия для больниц и фронтовых госпиталей в ЛНР и ДНР, сообщается в Telegram-канале партии.
"В составе гуманитарного груза – хирургические нитки, инструменты, сосудистые протезы, дренажи. Отдельный груз собрали для больниц, находящихся близко к линии соприкосновения. Также для помощи врачам передали уникальный набор инструментов, адаптированных под конкретные задачи в условиях СВО", — говорится в сообщении.
Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что в планах — наращивать гуманитарную помощь.
"Привезли лекарства, расходные материалы, специальные средства для дренирования, малоинвазивной хирургии. Их распределят по госпиталям. В планах "Единой России" – наращивать гуманитарную помощь и работу медиков-добровольцев", - приводятся его слова в сообщении.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеЕдиная РоссияГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
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