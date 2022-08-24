https://ria.ru/20220824/pomosch-1811832637.html

Байден объявил о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи

Байден объявил о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи - РИА Новости, 24.08.2022

Байден объявил о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи

США выделят на военную помощь Киеву еще почти три миллиарда долларов — это будет самый большой пакет за все время, заявил президент Джо Байдена по случаю Дня... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:36

2022-08-24T14:36

2022-08-24T17:33

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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США выделят на военную помощь Киеву еще почти три миллиарда долларов — это будет самый большой пакет за все время, заявил президент Джо Байдена по случаю Дня независимости Украины."Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности", — говорится в сообщении на сайте Белого дома.Новый пакет позволит Киеву получить системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары. Благодаря этому, уверен Байден, Украина сможет "обороняться в долгосрочной перспективе".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220807/kongress-1807874412.html

https://ria.ru/20220822/bpla-1811394661.html

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украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, джо байден, украина, сергей лавров, россия, нато