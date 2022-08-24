https://ria.ru/20220824/pomosch-1811822717.html

Эксперт объяснил, при каком условии помощь США Украине окажется бесполезной

Эксперт объяснил, при каком условии помощь США Украине окажется бесполезной - РИА Новости, 24.08.2022

Эксперт объяснил, при каком условии помощь США Украине окажется бесполезной

Какой бы огромной ни была военная помощь США Украине, она окажется бесполезной, если спецоперация ВС РФ будет продвигаться быстро, заявил РИА Новости доктор... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:08

2022-08-24T14:08

2022-08-24T14:08

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сша

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игорь коротченко

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Какой бы огромной ни была военная помощь США Украине, она окажется бесполезной, если спецоперация ВС РФ будет продвигаться быстро, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.США вот-вот объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов, рассчитанного на долгосрочную перспективу и нацеленного на подготовку украинских войск и их вооружение, сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс. Отмечается, что средства будут направлены на контракты по поставке Киеву дронов и вооружения, которое "может появиться на поле боя не раньше, чем через год-два"."Пакет в три миллиарда - это, безусловно, существенная поддержка украинских войск со стороны Штатов. Вопрос здесь упирается во время – если спецоперация будет продвигаться быстро, то вся эта помощь станет бесполезной, если же СВО затянется где-то ещё на полгода, то тогда Киев сможет успеть подготовить своих военных, и мы увидим это западное оружие на фронте", - сказал Сивков.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко вновь обратил внимание на актуальность проблемы "выведения из строя железнодорожной и транспортной инфраструктуры Украины с целью полного паралича сообщения между регионами страны и воспрепятствования поставок оружия Киеву с территории Польши и Румынии"."Это (3 миллиарда долларов – ред.) – серьезная цифра. США масштабируют поставки оружия Украине и будут только наращивать этот процесс параллельно тому, как идет обучение украинских военных применению новейших западных вооружений", - пояснил собеседник агентства.Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. В Кремле отмечали, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.

https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811813400.html

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800319.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, киев, игорь коротченко, владимир путин