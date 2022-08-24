https://ria.ru/20220824/pomosch-1811727290.html

В Москве за три года высокотехнологичная помощь стала еще доступнее

В Москве за три года высокотехнологичная помощь стала еще доступнее - РИА Новости, 24.08.2022

В Москве за три года высокотехнологичная помощь стала еще доступнее

Доступность высокотехнологичной помощи в столице за последние три года выросла почти на 30 процента, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T07:56

2022-08-24T07:56

2022-08-24T07:56

общество

москва

анастасия ракова

здоровье

медицина

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Доступность высокотехнологичной помощи в столице за последние три года выросла почти на 30 процента, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.По ее словам, за текущий год чаще всего оказывали высокотехнологичную медпомощь по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия — 22,8 процента, травматология и ортопедия — 21,7 процента, онкология — 18,5 процента."Вместе с тем оказание помощи с использованием высоких технологий по остальным профилям медицинской помощи остается не менее важным. Более пяти тысяч случаев (6,1 процента) от общего объема такой помощи приходится на профиль "нейрохирургия", уже проведено свыше 8,5 тысячи (9,3 процента) офтальмологических операций", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220818/moskva-1810354191.html

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общество, москва, анастасия ракова , здоровье, медицина