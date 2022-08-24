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Диетолог сравнила полезные свойства дыни и арбуза

Диетолог сравнила полезные свойства дыни и арбуза - РИА Новости, 24.08.2022

Диетолог сравнила полезные свойства дыни и арбуза

Выбрать между арбузом и дыней бывает сложно. Какими полезными свойствами обладает каждое из этих летних лакомств, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T02:15

2022-08-24T02:15

2022-08-24T02:15

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елена соломатина

еда

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Выбрать между арбузом и дыней бывает сложно. Какими полезными свойствами обладает каждое из этих летних лакомств, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.По ее словам, однозначно сказать, какой из плодов полезнее, нельзя: каждый из них содержит ценные для организма вещества.Также, отметила она, в дыне содержится другой антиоксидант —бета-каротин, предшественник витамина А, именно он придает плоду желтый цвет. Чем интенсивнее этот цвет, тем больше в дыне бета-каротина.И в дыне, и в арбузе присутствуют вещества, обладающие тонизирующими свойствами, продолжила врач."В арбузе есть цитруллин, это аминокислота, которая иногда продается в виде БАДа и используется спортсменами. Она повышает выносливость, улучшает кровоток, сохраняет мышцы от разрушения, поэтому арбуз является тоником. В дыне же есть вещества, которые способствуют выработке серотонина, гормона удовольствия", — сказала Соломатина.Серотонин, уточнила диетолог, является нейромедиатором и тоже дает тонизирующий эффект.Оба плода содержат магний и калий, добавила она. Калий нужен нашему сердцу, а магний расслабляет стенки сосудов, предотвращая повышение давления. Магний также необходим костной системе.Соломатина напомнила о влиянии дыни на пищеварение и о мочегонном действии арбуза."В арбузе больше воды, он обладает мочегонным эффектом, в дыне больше мягкой клетчатки, поэтому она обладает послабляющим эффектом", — предупредила диетолог.

https://ria.ru/20220812/arbuz-1809038828.html

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общество, россия, елена соломатина, еда, здоровье