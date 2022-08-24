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Польша забыла клятвы в евросолидарности, заявила Захарова - РИА Новости, 24.08.2022
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Польша забыла клятвы в евросолидарности, заявила Захарова
Польша забыла клятвы в евросолидарности, заявила Захарова - РИА Новости, 24.08.2022
Польша забыла клятвы в евросолидарности, заявила Захарова
Отказ Польши поставлять нефть на немецкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) лишний раз показывает, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:44
2022-08-24T09:10
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
варшава
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Отказ Польши поставлять нефть на немецкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) лишний раз показывает, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава преследует собственные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее FT сообщила, что Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба" через польский город Гданьск."Это ещё один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной", - прокомментировала Захарова ситуацию в эфире радио Sputnik.По ее предположению, Польшей движет "желание разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности"."Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту" - такие цели, по оценке Захаровой, преследует Польша.Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток 2". По его словам, нет возврата к business as usual, когда речь идет об отношениях с Россией.
https://ria.ru/20220824/neft-1811723202.html
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60
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, варшава, германия
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Польша, Варшава, Германия
08:44 24.08.2022 (обновлено: 09:10 24.08.2022)
 
Польша забыла клятвы в евросолидарности, заявила Захарова

Захарова считает, что Польша, отказав в поставках нефти ФРГ, забыла о евросолидарности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Отказ Польши поставлять нефть на немецкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) лишний раз показывает, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава преследует собственные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее FT сообщила, что Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба" через польский город Гданьск.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
05:57
FT сообщила об отказе Польши поставлять нефть в Германию
"Это ещё один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной", - прокомментировала Захарова ситуацию в эфире радио Sputnik.
По ее предположению, Польшей движет "желание разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности".
"Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту" - такие цели, по оценке Захаровой, преследует Польша.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток 2". По его словам, нет возврата к business as usual, когда речь идет об отношениях с Россией.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 11:46
В Польше приостановили производство некоторых удобрений из-за цен на газ
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПольшаВаршаваГермания
 
 
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