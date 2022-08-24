https://ria.ru/20220824/polsha-1811731205.html

Польша забыла клятвы в евросолидарности, заявила Захарова

Польша забыла клятвы в евросолидарности, заявила Захарова - РИА Новости, 24.08.2022

Польша забыла клятвы в евросолидарности, заявила Захарова

Отказ Польши поставлять нефть на немецкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) лишний раз показывает, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:44

2022-08-24T08:44

2022-08-24T09:10

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Отказ Польши поставлять нефть на немецкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) лишний раз показывает, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава преследует собственные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее FT сообщила, что Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба" через польский город Гданьск."Это ещё один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной", - прокомментировала Захарова ситуацию в эфире радио Sputnik.По ее предположению, Польшей движет "желание разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности"."Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту" - такие цели, по оценке Захаровой, преследует Польша.Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток 2". По его словам, нет возврата к business as usual, когда речь идет об отношениях с Россией.

https://ria.ru/20220824/neft-1811723202.html

https://ria.ru/20220823/udobreniya-1811504927.html

польша

варшава

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, варшава, германия