08:44 24.08.2022 (обновлено: 09:10 24.08.2022)
Польша забыла клятвы в евросолидарности, заявила Захарова
Захарова считает, что Польша, отказав в поставках нефти ФРГ, забыла о евросолидарности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Отказ Польши поставлять нефть на немецкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) лишний раз показывает, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава преследует собственные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее FT сообщила, что Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба" через польский город Гданьск.
"Это ещё один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной", - прокомментировала Захарова ситуацию в эфире радио Sputnik.
По ее предположению, Польшей движет "желание разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности".
"Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту" - такие цели, по оценке Захаровой, преследует Польша.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток 2". По его словам, нет возврата к business as usual, когда речь идет об отношениях с Россией.