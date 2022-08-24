02:39 24.08.2022 (обновлено: 11:24 24.08.2022)
Президент Польши приехал в Киев за территориями, заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Кива: Дуда приехал в Киев для контроля передачи Западной Украины Польше
© AFP 2022 / Dimitar DilkoffПрезидент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Киеве. 23 августа 2022
Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Киеве. 23 августа 2022
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Он подчеркнул, что польское руководство стремится к реализации своих планов по территориальной экспансии, несмотря на продолжение боевых действий в соседней стране.
"Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику", — написал Кива.
Во вторник Дуда прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения бывшей советской республики. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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