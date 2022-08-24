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Президент Польши приехал в Киев за территориями, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/polsha-1811719180.html
Президент Польши приехал в Киев за территориями, заявил экс-депутат Рады
Президент Польши приехал в Киев за территориями, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 24.08.2022
Президент Польши приехал в Киев за территориями, заявил экс-депутат Рады
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:39
2022-08-24T11:24
специальная военная операция на украине
анджей дуда
в мире
владимир зеленский
польша
украина
илья кива
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Он подчеркнул, что польское руководство стремится к реализации своих планов по территориальной экспансии, несмотря на продолжение боевых действий в соседней стране.Во вторник Дуда прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения бывшей советской республики. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220714/voyska-1802322978.html
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анджей дуда, в мире, владимир зеленский, польша, украина, илья кива
Специальная военная операция на Украине, Анджей Дуда, В мире, Владимир Зеленский, Польша, Украина, Илья Кива
02:39 24.08.2022 (обновлено: 11:24 24.08.2022)
 
Президент Польши приехал в Киев за территориями, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Кива: Дуда приехал в Киев для контроля передачи Западной Украины Польше

© AFP 2022 / Dimitar DilkoffПрезидент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Киеве. 23 августа 2022
Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Киеве. 23 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Киеве. 23 августа 2022
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Он подчеркнул, что польское руководство стремится к реализации своих планов по территориальной экспансии, несмотря на продолжение боевых действий в соседней стране.

"Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику", — написал Кива.

Во вторник Дуда прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения бывшей советской республики. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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