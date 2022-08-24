https://ria.ru/20220824/polsha-1811719180.html

Президент Польши приехал в Киев за территориями, заявил экс-депутат Рады

Президент Польши приехал в Киев за территориями, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 24.08.2022

Президент Польши приехал в Киев за территориями, заявил экс-депутат Рады

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T02:39

2022-08-24T02:39

2022-08-24T11:24

специальная военная операция на украине

анджей дуда

в мире

владимир зеленский

польша

украина

илья кива

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Он подчеркнул, что польское руководство стремится к реализации своих планов по территориальной экспансии, несмотря на продолжение боевых действий в соседней стране.Во вторник Дуда прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения бывшей советской республики. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220714/voyska-1802322978.html

https://ria.ru/20220822/dogovor-1811443347.html

польша

украина

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анджей дуда, в мире, владимир зеленский, польша, украина, илья кива