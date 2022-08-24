12:00 24.08.2022 (обновлено: 12:05 24.08.2022)
Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя
Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя, повредив один из столбов
© РИА НовостиЛЭП в пригороде Мелитополя, на которой сработало взрывное устройство
© РИА Новости
ЛЭП в пригороде Мелитополя, на которой сработало взрывное устройство
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 24 авг - РИА Новости. Взрывное устройство сработало на одной из линий электропередачи в пригороде Мелитополя, поврежден один из опорных столбов, подача электроэнергии не нарушена, передает корреспондент РИА Новости.
В результате диверсионной акции один из столбов вырвало с цементной основы, но он не упал и находится в накрененном положении. ЛЭП, на которой был совершен теракт, ведет не только в Мелитополь, но и дальше в Крым.
"Для такого подрыва, вероятней всего, было заложено несколько килограммов взрывчатки. Это не первый случай. Около двух недель назад террористы взорвали одну из ЛЭП, и еще четыре взрывных устройства удалось обнаружить и обезвредить", - рассказал РИА Новости сотрудник российского силового ведомства, прибывший на место теракта.
В ближайшее время, как ожидается, на место подрыва прибудет ремонтная бригада для устранения повреждений.
В понедельник обстрелам украинских военных подвергся район ТЭС в городе Энергодар, в результате погиб мирный житель и еще один получил ранения. Украинские формирования продолжают регулярно обстреливать территорию Запорожской АЭС и жилые кварталы городов на освобожденных территориях области, включая Мелитополь. Благодаря работе российских ПВО последствия обстрелов со стороны украинских военных удается минимизировать.