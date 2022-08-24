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Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя - РИА Новости, 24.08.2022
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Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя
Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя - РИА Новости, 24.08.2022
Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя
Взрывное устройство сработало на одной из линий электропередачи в пригороде Мелитополя, поврежден один из опорных столбов, подача электроэнергии не нарушена,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:00
2022-08-24T12:05
в мире
запорожская область
мелитополь
энергодар
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 24 авг - РИА Новости. Взрывное устройство сработало на одной из линий электропередачи в пригороде Мелитополя, поврежден один из опорных столбов, подача электроэнергии не нарушена, передает корреспондент РИА Новости.В результате диверсионной акции один из столбов вырвало с цементной основы, но он не упал и находится в накрененном положении. ЛЭП, на которой был совершен теракт, ведет не только в Мелитополь, но и дальше в Крым."Для такого подрыва, вероятней всего, было заложено несколько килограммов взрывчатки. Это не первый случай. Около двух недель назад террористы взорвали одну из ЛЭП, и еще четыре взрывных устройства удалось обнаружить и обезвредить", - рассказал РИА Новости сотрудник российского силового ведомства, прибывший на место теракта.В ближайшее время, как ожидается, на место подрыва прибудет ремонтная бригада для устранения повреждений.В понедельник обстрелам украинских военных подвергся район ТЭС в городе Энергодар, в результате погиб мирный житель и еще один получил ранения. Украинские формирования продолжают регулярно обстреливать территорию Запорожской АЭС и жилые кварталы городов на освобожденных территориях области, включая Мелитополь. Благодаря работе российских ПВО последствия обстрелов со стороны украинских военных удается минимизировать.
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Екатерина Зайцева
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в мире, запорожская область, мелитополь, энергодар
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Энергодар
12:00 24.08.2022 (обновлено: 12:05 24.08.2022)
 
Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя

Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя, повредив один из столбов

© РИА НовостиЛЭП в пригороде Мелитополя, на которой сработало взрывное устройство
ЛЭП в пригороде Мелитополя, на которой сработало взрывное устройство
© РИА Новости
ЛЭП в пригороде Мелитополя, на которой сработало взрывное устройство
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 24 авг - РИА Новости. Взрывное устройство сработало на одной из линий электропередачи в пригороде Мелитополя, поврежден один из опорных столбов, подача электроэнергии не нарушена, передает корреспондент РИА Новости.
В результате диверсионной акции один из столбов вырвало с цементной основы, но он не упал и находится в накрененном положении. ЛЭП, на которой был совершен теракт, ведет не только в Мелитополь, но и дальше в Крым.
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:46
Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР
"Для такого подрыва, вероятней всего, было заложено несколько килограммов взрывчатки. Это не первый случай. Около двух недель назад террористы взорвали одну из ЛЭП, и еще четыре взрывных устройства удалось обнаружить и обезвредить", - рассказал РИА Новости сотрудник российского силового ведомства, прибывший на место теракта.
В ближайшее время, как ожидается, на место подрыва прибудет ремонтная бригада для устранения повреждений.
В понедельник обстрелам украинских военных подвергся район ТЭС в городе Энергодар, в результате погиб мирный житель и еще один получил ранения. Украинские формирования продолжают регулярно обстреливать территорию Запорожской АЭС и жилые кварталы городов на освобожденных территориях области, включая Мелитополь. Благодаря работе российских ПВО последствия обстрелов со стороны украинских военных удается минимизировать.
Они создали центр подготовки террористов – представитель ДНР о действиях властей Чехии - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 15:44
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе
 
В миреЗапорожская областьМелитопольЭнергодар
 
 
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