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Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя

Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в пригороде Мелитополя

Взрывное устройство сработало на одной из линий электропередачи в пригороде Мелитополя, поврежден один из опорных столбов, подача электроэнергии не нарушена,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:00

2022-08-24T12:00

2022-08-24T12:05

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 24 авг - РИА Новости. Взрывное устройство сработало на одной из линий электропередачи в пригороде Мелитополя, поврежден один из опорных столбов, подача электроэнергии не нарушена, передает корреспондент РИА Новости.В результате диверсионной акции один из столбов вырвало с цементной основы, но он не упал и находится в накрененном положении. ЛЭП, на которой был совершен теракт, ведет не только в Мелитополь, но и дальше в Крым."Для такого подрыва, вероятней всего, было заложено несколько килограммов взрывчатки. Это не первый случай. Около двух недель назад террористы взорвали одну из ЛЭП, и еще четыре взрывных устройства удалось обнаружить и обезвредить", - рассказал РИА Новости сотрудник российского силового ведомства, прибывший на место теракта.В ближайшее время, как ожидается, на место подрыва прибудет ремонтная бригада для устранения повреждений.В понедельник обстрелам украинских военных подвергся район ТЭС в городе Энергодар, в результате погиб мирный житель и еще один получил ранения. Украинские формирования продолжают регулярно обстреливать территорию Запорожской АЭС и жилые кварталы городов на освобожденных территориях области, включая Мелитополь. Благодаря работе российских ПВО последствия обстрелов со стороны украинских военных удается минимизировать.

https://ria.ru/20220823/diversant-1811562649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, мелитополь, энергодар