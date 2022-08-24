https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811804942.html

Более миллиона поездок совершили в автобусах "Лето в Подмосковье"

Более миллиона поездок совершили в автобусах "Лето в Подмосковье" - РИА Новости, 24.08.2022

Более миллиона поездок совершили в автобусах "Лето в Подмосковье"

Более одного миллиона поездок совершили жители и гости Подмосковья в брендированных автобусах "Лето в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:09

2022-08-24T13:09

2022-08-24T13:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общественный транспорт

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Более одного миллиона поездок совершили жители и гости Подмосковья в брендированных автобусах "Лето в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.В туристическом проекте правительства Московской области по популяризации отдыха в регионе задействовано 50 автобусов большого класса."Транспортные средства с тематическим брендированием курсируют в различных городах Московской области. Свыше 477 тысяч поездок в летний период пассажиры совершили в них по социальным картам жителя Подмосковья и москвича. Оплачивали проезд чаще всего банковскими картами — 422 тысячи раз. По транспортным картам "Тройка" и "Стрелка" всех видов зарегистрировано порядка 240 тысяч поездок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811519081.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общественный транспорт