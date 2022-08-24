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Более миллиона поездок совершили в автобусах "Лето в Подмосковье" - РИА Новости, 24.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811804942.html
Более миллиона поездок совершили в автобусах "Лето в Подмосковье"
Более миллиона поездок совершили в автобусах "Лето в Подмосковье" - РИА Новости, 24.08.2022
Более миллиона поездок совершили в автобусах "Лето в Подмосковье"
Более одного миллиона поездок совершили жители и гости Подмосковья в брендированных автобусах "Лето в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:09
2022-08-24T13:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общественный транспорт
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Более одного миллиона поездок совершили жители и гости Подмосковья в брендированных автобусах "Лето в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.В туристическом проекте правительства Московской области по популяризации отдыха в регионе задействовано 50 автобусов большого класса."Транспортные средства с тематическим брендированием курсируют в различных городах Московской области. Свыше 477 тысяч поездок в летний период пассажиры совершили в них по социальным картам жителя Подмосковья и москвича. Оплачивали проезд чаще всего банковскими картами — 422 тысячи раз. По транспортным картам "Тройка" и "Стрелка" всех видов зарегистрировано порядка 240 тысяч поездок", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общественный транспорт
13:09 24.08.2022
 

Более миллиона поездок совершили в автобусах "Лето в Подмосковье"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры садятся в автобус
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры садятся в автобус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Более одного миллиона поездок совершили жители и гости Подмосковья в брендированных автобусах "Лето в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В туристическом проекте правительства Московской области по популяризации отдыха в регионе задействовано 50 автобусов большого класса.
Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 12:29Новости Подмосковья
Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье
"Транспортные средства с тематическим брендированием курсируют в различных городах Московской области. Свыше 477 тысяч поездок в летний период пассажиры совершили в них по социальным картам жителя Подмосковья и москвича. Оплачивали проезд чаще всего банковскими картами — 422 тысячи раз. По транспортным картам "Тройка" и "Стрелка" всех видов зарегистрировано порядка 240 тысяч поездок", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общественный транспорт
 
 
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