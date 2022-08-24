https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811796460.html

Комлесхоз Подмосковья сообщил об 11 возгораниях за прошедшие сутки

Комлесхоз Подмосковья сообщил об 11 возгораниях за прошедшие сутки - РИА Новости, 24.08.2022

Комлесхоз Подмосковья сообщил об 11 возгораниях за прошедшие сутки

Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 11 возгораний на общей площади 6,4 гектара. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:35

2022-08-24T12:35

2022-08-24T12:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

пожары

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 11 возгораний на общей площади 6,4 гектара.Согласно справке пресс-службы, возгорания произошли в Ногинском, Орехово-Зуевском, Виноградовском, Егорьевском лесничествах, а также один пожар на Московском учебно-опытном лесничестве."Все они (возгорания – ред.) ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.Также в ведомстве напомнили, что с 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены."Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811275461.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), природные пожары в россии, пожары