https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811796460.html
Комлесхоз Подмосковья сообщил об 11 возгораниях за прошедшие сутки
Комлесхоз Подмосковья сообщил об 11 возгораниях за прошедшие сутки - РИА Новости, 24.08.2022
Комлесхоз Подмосковья сообщил об 11 возгораниях за прошедшие сутки
Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 11 возгораний на общей площади 6,4 гектара. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:35
2022-08-24T12:35
2022-08-24T12:35
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природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 11 возгораний на общей площади 6,4 гектара.Согласно справке пресс-службы, возгорания произошли в Ногинском, Орехово-Зуевском, Виноградовском, Егорьевском лесничествах, а также один пожар на Московском учебно-опытном лесничестве."Все они (возгорания – ред.) ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.Также в ведомстве напомнили, что с 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены."Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811275461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), природные пожары в россии, пожары
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России, пожары
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 11 возгораний на общей площади 6,4 гектара.
Согласно справке пресс-службы, возгорания произошли в Ногинском, Орехово-Зуевском, Виноградовском, Егорьевском лесничествах, а также один пожар на Московском учебно-опытном лесничестве.
"Все они (возгорания – ред.) ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также в ведомстве напомнили, что с 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области
, ограничены.
"Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", - добавили в ведомстве.