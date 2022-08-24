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В воздухе Подмосковья не выявили превышения концентрации вредных веществ - РИА Новости, 24.08.2022
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В воздухе Подмосковья не выявили превышения концентрации вредных веществ
В воздухе Подмосковья не выявили превышения концентрации вредных веществ - РИА Новости, 24.08.2022
В воздухе Подмосковья не выявили превышения концентрации вредных веществ
Концентрация вредных веществ в воздухе в Московской области не превышена из-за природных пожаров в других регионах РФ, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:34
2022-08-24T08:34
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
природные пожары в россии
серпухов
мытищи
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Концентрация вредных веществ в воздухе в Московской области не превышена из-за природных пожаров в других регионах РФ, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии."По состоянию на 24 августа, 07.00, превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров не зафиксировано, максимальные концентрации составили величины 0,5-0,8 ПДК", - сказано в сообщении.Замеры воздуха проводились в Серпухове, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Шатура, Долгопрудном, Химках, Ленинском округе, Пушкинском, Подольске, Домодедово, Балашихе.Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в середине прошлой недели. По информации Роспотребнадзора, причиной запахи гари в столичной агломерации 17 августа и в последующие дни стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях.
https://ria.ru/20220823/zdorove-1811459155.html
московская область (подмосковье)
серпухов
мытищи
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московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии, серпухов, мытищи, домодедово (аэропорт)
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Природные пожары в России, Серпухов, Мытищи, Домодедово (аэропорт)
08:34 24.08.2022
 
В воздухе Подмосковья не выявили превышения концентрации вредных веществ

В воздухе Подмосковья не выявили превышения концентрации вредных веществ из-за пожаров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДома в Московской области
Дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дома в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Концентрация вредных веществ в воздухе в Московской области не превышена из-за природных пожаров в других регионах РФ, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.
"По состоянию на 24 августа, 07.00, превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров не зафиксировано, максимальные концентрации составили величины 0,5-0,8 ПДК", - сказано в сообщении.
Замеры воздуха проводились в Серпухове, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Шатура, Долгопрудном, Химках, Ленинском округе, Пушкинском, Подольске, Домодедово, Балашихе.
Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в середине прошлой недели. По информации Роспотребнадзора, причиной запахи гари в столичной агломерации 17 августа и в последующие дни стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях.
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Московская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Природные пожары в РоссииСерпуховМытищиДомодедово (аэропорт)
 
 
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