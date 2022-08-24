https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811730186.html

В воздухе Подмосковья не выявили превышения концентрации вредных веществ

В воздухе Подмосковья не выявили превышения концентрации вредных веществ - РИА Новости, 24.08.2022

В воздухе Подмосковья не выявили превышения концентрации вредных веществ

Концентрация вредных веществ в воздухе в Московской области не превышена из-за природных пожаров в других регионах РФ, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:34

2022-08-24T08:34

2022-08-24T08:34

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

природные пожары в россии

серпухов

мытищи

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Концентрация вредных веществ в воздухе в Московской области не превышена из-за природных пожаров в других регионах РФ, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии."По состоянию на 24 августа, 07.00, превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров не зафиксировано, максимальные концентрации составили величины 0,5-0,8 ПДК", - сказано в сообщении.Замеры воздуха проводились в Серпухове, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Шатура, Долгопрудном, Химках, Ленинском округе, Пушкинском, Подольске, Домодедово, Балашихе.Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в середине прошлой недели. По информации Роспотребнадзора, причиной запахи гари в столичной агломерации 17 августа и в последующие дни стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях.

https://ria.ru/20220823/zdorove-1811459155.html

московская область (подмосковье)

серпухов

мытищи

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии, серпухов, мытищи, домодедово (аэропорт)