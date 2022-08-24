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Власти ЛНР отпустили пленного израильтянина, призванного в украинскую армию - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/plennyy-1811958974.html
Власти ЛНР отпустили пленного израильтянина, призванного в украинскую армию
Власти ЛНР отпустили пленного израильтянина, призванного в украинскую армию - РИА Новости, 24.08.2022
Власти ЛНР отпустили пленного израильтянина, призванного в украинскую армию
Власти Луганской Народной Республики в качестве жеста доброй воли отпустили на родину гражданина Израиля Владимира Козловского, ранее призванного в украинскую... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:30
2022-08-24T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
израиль
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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики в качестве жеста доброй воли отпустили на родину гражданина Израиля Владимира Козловского, ранее призванного в украинскую армию и попавшего в плен под Лисичанском, передает корреспондент РИА Новости.Козловский, имеющий гражданство как Украины, так и Израиля попал в плен под Лисичанском как разведчик 5-ого батальона 24-ой отдельной моторизированной бригады украинской армии. По словам Козловского, его отправили в украинскую армию, задержав на границе, в момент, когда он пытался выехать в Израиль к своей семье.По его словам, Украину в ближайшее время он посещать не планирует, хочет как можно быстрее попасть к семье в Израиль. Козловский уточнил, что среди пленных очень много людей, которые попали в украинскую армию "с улицы"."Я не видел, чтобы плохо относились к пленникам, хотя пленников много видел. Ко мне относились очень хорошо. Отношение человеческое, понимающее. Они (представители ЛНР – ред.) знают, что людей с улицы забрали (в украинскую армию – ред.), что это не наемники, не убийцы", - рассказал Козловский.Как передает корреспондент РИА Новости, бывший украинский военнослужащий был в среду доставлен на границу с РФ, откуда ему предстоит попасть в Израиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Израиль
21:30 24.08.2022
 
Власти ЛНР отпустили пленного израильтянина, призванного в украинскую армию

Власти ЛНР отпустили гражданина Израиля, призванного в украинскую армию и попавшего в плен

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики в качестве жеста доброй воли отпустили на родину гражданина Израиля Владимира Козловского, ранее призванного в украинскую армию и попавшего в плен под Лисичанском, передает корреспондент РИА Новости.
Козловский, имеющий гражданство как Украины, так и Израиля попал в плен под Лисичанском как разведчик 5-ого батальона 24-ой отдельной моторизированной бригады украинской армии. По словам Козловского, его отправили в украинскую армию, задержав на границе, в момент, когда он пытался выехать в Израиль к своей семье.
"Не верится, что заканчивается все это. Два месяца и неделю был тут. Меня из общины будут встречать еврейской (на российской границе – ред.), а оттуда посадят на самолет в Израиль", - рассказал Козловский журналистам.
По его словам, Украину в ближайшее время он посещать не планирует, хочет как можно быстрее попасть к семье в Израиль. Козловский уточнил, что среди пленных очень много людей, которые попали в украинскую армию "с улицы".
"Я не видел, чтобы плохо относились к пленникам, хотя пленников много видел. Ко мне относились очень хорошо. Отношение человеческое, понимающее. Они (представители ЛНР – ред.) знают, что людей с улицы забрали (в украинскую армию – ред.), что это не наемники, не убийцы", - рассказал Козловский.
Как передает корреспондент РИА Новости, бывший украинский военнослужащий был в среду доставлен на границу с РФ, откуда ему предстоит попасть в Израиль.
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