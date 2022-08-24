https://ria.ru/20220824/plennyy-1811958974.html

Власти ЛНР отпустили пленного израильтянина, призванного в украинскую армию

Власти ЛНР отпустили пленного израильтянина, призванного в украинскую армию - РИА Новости, 24.08.2022

Власти ЛНР отпустили пленного израильтянина, призванного в украинскую армию

Власти Луганской Народной Республики в качестве жеста доброй воли отпустили на родину гражданина Израиля Владимира Козловского, ранее призванного в украинскую... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:30

2022-08-24T21:30

2022-08-24T21:30

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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики в качестве жеста доброй воли отпустили на родину гражданина Израиля Владимира Козловского, ранее призванного в украинскую армию и попавшего в плен под Лисичанском, передает корреспондент РИА Новости.Козловский, имеющий гражданство как Украины, так и Израиля попал в плен под Лисичанском как разведчик 5-ого батальона 24-ой отдельной моторизированной бригады украинской армии. По словам Козловского, его отправили в украинскую армию, задержав на границе, в момент, когда он пытался выехать в Израиль к своей семье.По его словам, Украину в ближайшее время он посещать не планирует, хочет как можно быстрее попасть к семье в Израиль. Козловский уточнил, что среди пленных очень много людей, которые попали в украинскую армию "с улицы"."Я не видел, чтобы плохо относились к пленникам, хотя пленников много видел. Ко мне относились очень хорошо. Отношение человеческое, понимающее. Они (представители ЛНР – ред.) знают, что людей с улицы забрали (в украинскую армию – ред.), что это не наемники, не убийцы", - рассказал Козловский.Как передает корреспондент РИА Новости, бывший украинский военнослужащий был в среду доставлен на границу с РФ, откуда ему предстоит попасть в Израиль.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, израиль