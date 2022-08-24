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Умер актер из сериала "Физрук" Максим Пинскер
Умер актер из сериала "Физрук" Максим Пинскер - РИА Новости, 25.08.2022
Умер актер из сериала "Физрук" Максим Пинскер
Скончался актер театра, кино и дубляжа, официальный голос телеканала ДТВ Максим Пинскер, сообщила в соцсетях невестка покойного Ольга Пинскер. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-24T20:41
2022-08-24T20:41
2022-08-25T10:23
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Скончался актер театра, кино и дубляжа, официальный голос телеканала ДТВ Максим Пинскер, сообщила в соцсетях невестка покойного Ольга Пинскер."Сегодня умер Максим Пинскер, брат моего покойного мужа Димы, отец троих прекрасных детей, младшему из которых только 15", — написала она в соцсетях.Артист был официальным голосом канала ДТВ и радиостанции "Звезда", также занимался озвучиванием аудиокниг. Кроме того, он сыграл в сериалах "Физрук", "Молодежка". В феврале 2022 года Пинскеру исполнилось 58 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новости культуры, кино и сериалы
В мире, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
20:41 24.08.2022 (обновлено: 10:23 25.08.2022)
Умер актер из сериала "Физрук" Максим Пинскер
Умер актер театра, кино и дубляжа, официальный голос телеканала ДТВ Максим Пинскер
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Скончался актер театра, кино и дубляжа, официальный голос телеканала ДТВ Максим Пинскер, сообщила в соцсетях невестка покойного Ольга Пинскер.
"Сегодня умер Максим Пинскер, брат моего покойного мужа Димы, отец троих прекрасных детей, младшему из которых только 15", — написала она в соцсетях.
Артист был официальным голосом канала ДТВ и радиостанции "Звезда", также занимался озвучиванием аудиокниг. Кроме того, он сыграл в сериалах "Физрук", "Молодежка". В феврале 2022 года Пинскеру исполнилось 58 лет.