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Умер актер из сериала "Физрук" Максим Пинскер

Умер актер из сериала "Физрук" Максим Пинскер - РИА Новости, 25.08.2022

Умер актер из сериала "Физрук" Максим Пинскер

Скончался актер театра, кино и дубляжа, официальный голос телеканала ДТВ Максим Пинскер, сообщила в соцсетях невестка покойного Ольга Пинскер. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-24T20:41

2022-08-24T20:41

2022-08-25T10:23

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Скончался актер театра, кино и дубляжа, официальный голос телеканала ДТВ Максим Пинскер, сообщила в соцсетях невестка покойного Ольга Пинскер."Сегодня умер Максим Пинскер, брат моего покойного мужа Димы, отец троих прекрасных детей, младшему из которых только 15", — написала она в соцсетях.Артист был официальным голосом канала ДТВ и радиостанции "Звезда", также занимался озвучиванием аудиокниг. Кроме того, он сыграл в сериалах "Физрук", "Молодежка". В феврале 2022 года Пинскеру исполнилось 58 лет.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, новости культуры, кино и сериалы