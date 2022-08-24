https://ria.ru/20220824/peresild-1811835587.html

В Театре на Бронной пройдет Премьера музыкального спектакля Пересильд

В Театре на Бронной пройдет Премьера музыкального спектакля Пересильд - РИА Новости, 24.08.2022

В Театре на Бронной пройдет Премьера музыкального спектакля Пересильд

Премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People "Мужчина / Женщина" состоится в Театре на Малой Бронной 5 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:20

2022-08-24T16:20

2022-08-24T16:20

культура

новости культуры

театр на малой бронной

юлия пересильд

александр красовицкий

театр

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811209660_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_9c7f668b38d7c36cd666675a24f78f2f.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People "Мужчина / Женщина" состоится в Театре на Малой Бронной 5 сентября, сообщает пресс-служба учреждения.Постановка — музыкально-драматический эксперимент на стыке двух искусств, где нет текста в классическом понимании — "есть только действие и песни, которые скажут обо всем пронзительнее и ярче любых слов". "Голос, разделенный на двоих, превращается в диалог молодой пары, переживающей моменты встречи, бурной любви и расставания. Все как в жизни. Но выигрывают все, потому что любовь всегда побеждает", — объяснили идею в театре.Режиссер — сама актриса. "Это не первый ее опыт в такой ипостаси, но действие, основанное только на песнях, она отважилась поставить впервые". Лидер группы Zero People Александр Красовицкий впервые согласился выступить как актер на театральной сцене.Как рассказали в театре, дата премьеры — это и день рождения Пересильд, и Международный день благотворительности. Средства с продажи билетов будут направлены на помощь детям с ДЦП.

https://ria.ru/20220824/mayakovka-1811586705.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр на малой бронной, юлия пересильд, александр красовицкий, театр, знаменитости, звезды