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В Театре на Бронной пройдет Премьера музыкального спектакля Пересильд - РИА Новости, 24.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220824/peresild-1811835587.html
В Театре на Бронной пройдет Премьера музыкального спектакля Пересильд
В Театре на Бронной пройдет Премьера музыкального спектакля Пересильд - РИА Новости, 24.08.2022
В Театре на Бронной пройдет Премьера музыкального спектакля Пересильд
Премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People "Мужчина / Женщина" состоится в Театре на Малой Бронной 5 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:20
2022-08-24T16:20
культура
новости культуры
театр на малой бронной
юлия пересильд
александр красовицкий
театр
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People "Мужчина / Женщина" состоится в Театре на Малой Бронной 5 сентября, сообщает пресс-служба учреждения.Постановка — музыкально-драматический эксперимент на стыке двух искусств, где нет текста в классическом понимании — "есть только действие и песни, которые скажут обо всем пронзительнее и ярче любых слов". "Голос, разделенный на двоих, превращается в диалог молодой пары, переживающей моменты встречи, бурной любви и расставания. Все как в жизни. Но выигрывают все, потому что любовь всегда побеждает", — объяснили идею в театре.Режиссер — сама актриса. "Это не первый ее опыт в такой ипостаси, но действие, основанное только на песнях, она отважилась поставить впервые". Лидер группы Zero People Александр Красовицкий впервые согласился выступить как актер на театральной сцене.Как рассказали в театре, дата премьеры — это и день рождения Пересильд, и Международный день благотворительности. Средства с продажи билетов будут направлены на помощь детям с ДЦП.
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новости культуры, театр на малой бронной, юлия пересильд, александр красовицкий, театр, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Театр на Малой Бронной, Юлия Пересильд, Александр Красовицкий, Театр, Знаменитости, звезды
16:20 24.08.2022
 
В Театре на Бронной пройдет Премьера музыкального спектакля Пересильд

Премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд состоится в Театре на Бронной 5 сентября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде
Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People "Мужчина / Женщина" состоится в Театре на Малой Бронной 5 сентября, сообщает пресс-служба учреждения.
Постановка — музыкально-драматический эксперимент на стыке двух искусств, где нет текста в классическом понимании — "есть только действие и песни, которые скажут обо всем пронзительнее и ярче любых слов".
"Голос, разделенный на двоих, превращается в диалог молодой пары, переживающей моменты встречи, бурной любви и расставания. Все как в жизни. Но выигрывают все, потому что любовь всегда побеждает", — объяснили идею в театре.
Режиссер — сама актриса. "Это не первый ее опыт в такой ипостаси, но действие, основанное только на песнях, она отважилась поставить впервые". Лидер группы Zero People Александр Красовицкий впервые согласился выступить как актер на театральной сцене.
Как рассказали в театре, дата премьеры — это и день рождения Пересильд, и Международный день благотворительности. Средства с продажи билетов будут направлены на помощь детям с ДЦП.
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