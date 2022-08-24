https://ria.ru/20220824/pentagon-1811942047.html
Пентагон запретил импорт тантала из России
Пентагон запретил импорт тантала из России - РИА Новости, 24.08.2022
Пентагон запретил импорт тантала из России
Министерство обороны США ввело окончательный запрет на закупки из России, Китая, Ирана и Северной Кореи редкоземельного металла тантал и сплавов из него,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:37
2022-08-24T19:37
2022-08-24T19:37
россия
сша
китай
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Министерство обороны США ввело окончательный запрет на закупки из России, Китая, Ирана и Северной Кореи редкоземельного металла тантал и сплавов из него, следует из опубликованного в среду документа Пентагона."Министерство обороны приняло в качестве финальных изменения, которые запрещают покупки металла тантал и его сплавов из Северной Кореи, Китая, России и Ирана", - указано в распоряжении.Как отмечается, промежуточное решение в отношении закупок тантала из указанных стран было принято еще в 2020 фискальном году."Сокращение зависимости США от поставок из перечисленных стран является вопросом национальной безопасности, поскольку тантал - это важный элемент цепочки поставок для производства как военных систем минобороны, так и не военных систем, которые использует Пентагон", - говорится в документе.Решение министерства вступает в силу с 25 августа 2022 года.
https://ria.ru/20220823/pomosch-1811639126.html
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россия, сша, китай, министерство обороны сша
Россия, США, Китай, Министерство обороны США
Пентагон запретил импорт тантала из России
Пентагон запретил импорт тантала из России, Китая, Ирана и Северной Кореи