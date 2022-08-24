https://ria.ru/20220824/patrushev-1811861759.html

Патрушев рассказал, чем может обернуться безразличие Запада к диверсиям ВСУ

Патрушев рассказал, чем может обернуться безразличие Запада к диверсиям ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022

Патрушев рассказал, чем может обернуться безразличие Запада к диверсиям ВСУ

Безразличие политиков Европы к диверсиям со стороны Киева может привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самого Запада, заявил... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:54

2022-08-24T15:54

2022-08-24T15:59

в мире

дарья дугина

киев

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Безразличие политиков Европы к диверсиям со стороны Киева может привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самого Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Так он прокомментировал российским СМИ реакцию Запада на гибель журналистки и политолога Дарьи Дугиной."Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада", - сказал Патрушев.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811858786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дарья дугина, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной