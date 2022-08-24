https://ria.ru/20220824/patrushev-1811861759.html
Патрушев рассказал, чем может обернуться безразличие Запада к диверсиям ВСУ
Патрушев рассказал, чем может обернуться безразличие Запада к диверсиям ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022
Патрушев рассказал, чем может обернуться безразличие Запада к диверсиям ВСУ
Безразличие политиков Европы к диверсиям со стороны Киева может привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самого Запада, заявил... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:54
2022-08-24T15:54
2022-08-24T15:59
в мире
дарья дугина
киев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Безразличие политиков Европы к диверсиям со стороны Киева может привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самого Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Так он прокомментировал российским СМИ реакцию Запада на гибель журналистки и политолога Дарьи Дугиной."Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада", - сказал Патрушев.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811858786.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарья дугина, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Дарья Дугина, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
15:54 24.08.2022 (обновлено: 15:59 24.08.2022)
Патрушев рассказал, чем может обернуться безразличие Запада к диверсиям ВСУ
Патрушев: Запад рискует получить страшные последствия из-за безразличия к диверсиям Киева