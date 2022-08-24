https://ria.ru/20220824/patriarkh-1811944055.html

Патриарх Кирилл не встретится с папой Римским в Казахстане

Патриарх Кирилл не встретится с папой Римским в Казахстане - РИА Новости, 24.08.2022

Патриарх Кирилл не встретится с папой Римским в Казахстане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не поедет в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября, и соответственно не встретится... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:51

2022-08-24T19:51

2022-08-24T20:15

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

касым-жомарт токаев

казахстан

ватикан

гавана

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785174077_248:599:2825:2048_1920x0_80_0_0_e3af53baa575254e1a768766ee239c55.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не поедет в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября, и соответственно не встретится там "на полях" с папой Римским Франциском, визит которого в республику намечен на 13-15 сентября, сообщил РИА Новости в среду глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний."Мы высоко ценим инициативы руководства Казахстана по развитию межрелигиозного диалога, считаем их важными и своевременными. В этом году по благословению Святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И соответственно, его встреча с папой Римским Франциском в Казахстане не планируется", - сказал митрополит Антоний РИА Новости, отвечая на вопрос о том, состоится ли в сентябре в республике вторая в истории встреча предстоятелей двух крупнейших христианских церквей мира.Русская православная церковь, по словам митрополита, всегда придавала большое значение участию в съездах лидеров мировых и традиционных религий, которые организуются руководством Казахстана. В том числе, отметил он, "в 2012 году в работе съезда принимал участие лично Святейший патриарх Кирилл".Подготовка встречи не возобновилась"В первую очередь хотел бы отметить, что еще совсем недавно велась подготовка к проведению второй по счету встречи Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска. Первая такая встреча состоялась, как известно, в феврале 2016 года в Гаване на Кубе. Однако весной этого года, к нашему глубокому удивлению, в одностороннем порядке публично Ватикан заявил о том, что подготовка к проведению встречи приостановлена, и о том, что сама эта встреча не состоится", - напомнил митрополит Антоний.Он заверил, что "с тех пор никаких предложений со стороны Ватикана в отношении возможной организации встречи в другое время или в другом месте в наш адрес официально не поступало".В РПЦ, отметил собеседник агентства, "безусловно, ознакомились с публичными заявлениями как самого папы Франциска, так и его ближайших помощников, сделанными посредством прессы, о том, что папа предполагает встретиться со Святейшим патриархом Кириллом на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане". "Однако, повторюсь, никаких официальных контактов на эту тему до сегодняшнего дня не осуществлялось", - подчеркнул митрополит Антоний.Условия подготовкиПо словам представителя РПЦ, встреча патриарха Московского и папы Римского "не может иметь место "на полях", пусть и столь значимого мероприятия, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, - она должна стать самостоятельным мероприятием в силу своего особенного значения". И такая встреча, продолжил митрополит Антоний, "должна быть самым тщательным образом подготовлена, должна быть согласована ее повестка, должен быть заранее продуман ее результативный документ".Примером для Русской церкви в этом плане является Гаванская встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, которая готовилась заблаговременно и по итогам которой предстоятели приняли важную итоговую декларацию. "Актуальность этого документа не потеряла своего значения и в наши дни, несмотря на то, что с момента встречи прошло уже несколько лет. До недавнего времени мы каждый год проводили совместные мероприятия, во время которых размышляли над теми посланиями, которые Святейший Патриарх Кирилл и Папа Франциск сформулировали в итоговом заявлении по результатам своей встречи", - отметил митрополит Антоний."Мы исходим из того, что новая встреча должна быть таким же образом серьезно подготовлена. Для ее организации должен иметь место необходимый в таких случаях подготовительный процесс. Могу констатировать, что до сегодняшнего дня никакой подготовки к проведению новой встречи не осуществлялось", - заключил собеседник агентства.Надежды ВатиканаГлава службы печати Святого престола Маттео Бруни ранее официально объявил, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы понтифик выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.В преддверии съезда патриарх Московский и всея Руси Кирилл 16 августа обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым межрелигиозный диалог в республике и взаимодействие государства и церкви.Кроме того, ранее глава ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний встретился с папой Римским Франциском по инициативе Ватикана - беседа, как сообщили РИА Новости в ОВЦС, была "содержательной и продолжительной". А в среду 24 августа митрополит Антоний встретился в Москве в Отделе внешних церковных связей с апостольским нунцием (послом Ватикана) в России архиепископом Джованни Д"Аньелло – согласно сайту ОВЦС, "стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес".

https://ria.ru/20220728/kirill-1805700473.html

https://ria.ru/20220717/voyna-1803069526.html

https://ria.ru/20220814/patriarkh-1809438997.html

казахстан

ватикан

гавана

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев), касым-жомарт токаев, казахстан, ватикан, гавана, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, россия, папа римский