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Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России"
Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2022
Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России"
Депутат Госдумы Артем Туров, курирующий миссию партии "Единая Россия" в Харьковской области, вручил первые партбилеты жителям региона. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:04
2022-08-24T12:04
2022-08-24T12:04
специальная военная операция на украине
артем туров
харьковская область
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единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Артем Туров, курирующий миссию партии "Единая Россия" в Харьковской области, вручил первые партбилеты жителям региона."Артем Туров вручил первые партбилеты "Единой России" жителям Харьковской области. На вступление в партию поступило уже несколько десятков заявлений", - сообщается в Telegram-канале ЕР.Ранее в городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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артем туров, харьковская область, украина, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Артем Туров, Харьковская область, Украина, Россия, Единая Россия
Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России"
Депутат Госдумы Туров вручил первые партбилеты ЕР жителям Харьковской области