https://ria.ru/20220824/partbilety-1811784076.html

Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России"

Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2022

Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России"

Депутат Госдумы Артем Туров, курирующий миссию партии "Единая Россия" в Харьковской области, вручил первые партбилеты жителям региона. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:04

2022-08-24T12:04

2022-08-24T12:04

специальная военная операция на украине

артем туров

харьковская область

украина

россия

единая россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Артем Туров, курирующий миссию партии "Единая Россия" в Харьковской области, вручил первые партбилеты жителям региона."Артем Туров вручил первые партбилеты "Единой России" жителям Харьковской области. На вступление в партию поступило уже несколько десятков заявлений", - сообщается в Telegram-канале ЕР.Ранее в городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220821/donetsk-1811088437.html

харьковская область

украина

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артем туров, харьковская область, украина, россия, единая россия