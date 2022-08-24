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Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/partbilety-1811784076.html
Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России"
Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2022
Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России"
Депутат Госдумы Артем Туров, курирующий миссию партии "Единая Россия" в Харьковской области, вручил первые партбилеты жителям региона. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:04
2022-08-24T12:04
специальная военная операция на украине
артем туров
харьковская область
украина
россия
единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Артем Туров, курирующий миссию партии "Единая Россия" в Харьковской области, вручил первые партбилеты жителям региона."Артем Туров вручил первые партбилеты "Единой России" жителям Харьковской области. На вступление в партию поступило уже несколько десятков заявлений", - сообщается в Telegram-канале ЕР.Ранее в городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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артем туров, харьковская область, украина, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Артем Туров, Харьковская область, Украина, Россия, Единая Россия
12:04 24.08.2022
 
Жителям Харьковской области вручили первые партбилеты "Единой России"

Депутат Госдумы Туров вручил первые партбилеты ЕР жителям Харьковской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Артем Туров, курирующий миссию партии "Единая Россия" в Харьковской области, вручил первые партбилеты жителям региона.
"Артем Туров вручил первые партбилеты "Единой России" жителям Харьковской области. На вступление в партию поступило уже несколько десятков заявлений", - сообщается в Telegram-канале ЕР.
Ранее в городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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Специальная военная операция на УкраинеАртем ТуровХарьковская областьУкраинаРоссияЕдиная Россия
 
 
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