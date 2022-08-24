https://ria.ru/20220824/otvet-1811969628.html
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии - РИА Новости, 25.08.2022
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии
Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, — как... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-24T23:27
2022-08-24T23:27
2022-08-25T10:20
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
россия
латвия
рига
михаил ванин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812005343_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_d76bdbf0322ce16bd1432ee28836f24a.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, — как экономического, так и дипломатического характера, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин."Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву. <...> (Меры носят. — Прим. ред.) как дипломатический, так и экономический характер", — сказал он, выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".При этом посол подчеркнул, что на сегодняшний день отношения России и Латвии сведены до уровня "технических контактов".Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.Ранее МИД России заявил, что уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги.
https://ria.ru/20220824/snos-1811849612.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812005343_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_86018331e7e0e2e9270e5924d08e75b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир соловьев (телеведущий), россия, латвия, рига, михаил ванин
В мире, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Латвия, Рига, Михаил Ванин
23:27 24.08.2022 (обновлено: 10:20 25.08.2022)
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии
Москва подготовит ответы на снос памятников дипломатического и экономического характера
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, — как экономического, так и дипломатического характера, заявил
посол России в Латвии Михаил Ванин.
"Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву. <...> (Меры носят. — Прим. ред.) как дипломатический, так и экономический характер", — сказал он, выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
При этом посол подчеркнул, что на сегодняшний день отношения России и Латвии сведены до уровня "технических контактов".
Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.
Ранее МИД России заявил, что уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги.