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Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии - РИА Новости, 25.08.2022
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Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии - РИА Новости, 25.08.2022
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии
Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, — как... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-24T23:27
2022-08-25T10:20
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
россия
латвия
рига
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, — как экономического, так и дипломатического характера, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин."Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву. &lt;...&gt; (Меры носят. — Прим. ред.) как дипломатический, так и экономический характер", — сказал он, выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".При этом посол подчеркнул, что на сегодняшний день отношения России и Латвии сведены до уровня "технических контактов".Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.Ранее МИД России заявил, что уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги.
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в мире, владимир соловьев (телеведущий), россия, латвия, рига, михаил ванин
В мире, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Латвия, Рига, Михаил Ванин
23:27 24.08.2022 (обновлено: 10:20 25.08.2022)
 
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии

Москва подготовит ответы на снос памятников дипломатического и экономического характера

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков
Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, — как экономического, так и дипломатического характера, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.
"Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву. <...> (Меры носят. — Прим. ред.) как дипломатический, так и экономический характер", — сказал он, выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
При этом посол подчеркнул, что на сегодняшний день отношения России и Латвии сведены до уровня "технических контактов".
Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.
Ранее МИД России заявил, что уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги.
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 15:25
Россия призвала мировые структуры оценить снос памятника Освободителям Риги
 
В миреВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияЛатвияРигаМихаил Ванин
 
 
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