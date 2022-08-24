https://ria.ru/20220824/otvet-1811969628.html

Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии

Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии - РИА Новости, 25.08.2022

Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии

Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, — как... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-24T23:27

2022-08-24T23:27

2022-08-25T10:20

в мире

владимир соловьев (телеведущий)

россия

латвия

рига

михаил ванин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812005343_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_d76bdbf0322ce16bd1432ee28836f24a.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, — как экономического, так и дипломатического характера, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин."Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву. <...> (Меры носят. — Прим. ред.) как дипломатический, так и экономический характер", — сказал он, выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".При этом посол подчеркнул, что на сегодняшний день отношения России и Латвии сведены до уровня "технических контактов".Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.Ранее МИД России заявил, что уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги.

https://ria.ru/20220824/snos-1811849612.html

россия

латвия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир соловьев (телеведущий), россия, латвия, рига, михаил ванин