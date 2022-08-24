Глава Омской области и глава кабмина Армении договорились о сотрудничестве
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили взаимодействие в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики, науки, образования, культуры и спорта, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.
Глава региона рассказал премьер-министру о показателях товарооборота между Омской областью и Арменией, который по итогам прошлого года составил более 2,3 миллиона долларов. В нём преобладают продовольственные товары, продукция машиностроения и химической промышленности. В перспективе Омская область может наладить поставки семян высших репродукций, пшеницы, ячменя и масличных культур в Армению.
"Также на встрече с премьер-министром Армении Александр Бурков обсудил открытие на территории Омской области торговых площадок, где будут представлены товары из Армении. Подобные точки есть в крупных торговых сетях Москвы", - пояснили в пресс-службе.
Омские предприятия сельхозмашиностроения могут поставлять армянской сельхозпромышленности различную технику, такую как почвообрабатывающие машины, селекционное оборудование, техника для возделывания картофеля, сеялки и другое оборудование. Помимо этого, для армянских предприятий из Омска можно наладить поставку оборудования для производства продуктов питания, интеллектуальные приборы учёта, котлы и различные приборы учета. Нефтехимические предприятия региона могут расширить поставки продукции из полимеров пропилена и пластмасс, шин, каучука.
"На встрече с премьер-министром мы обсудили большой блок вопросов от культуры до промышленных инвестпроектов. Говорили о необходимости запуска прямого авиарейса из Омска в Ереван. Это позволит придать дополнительный импульс развитию туризма и торгово-экономических отношений, что в итоге может привести к росту объёма товарооборота", — поделился итогами встречи с премьер-министром Армении Бурков.
Губернатор региона в апреле также встречался с президентом КазахстанаКасымом-Жомартом Токаевым и обсудил с ним направления сотрудничества.