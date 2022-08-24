https://ria.ru/20220824/odnr-1811943702.html

Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 210 боеприпасов по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:50

2022-08-24T19:50

2022-08-24T19:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 210 боеприпасов по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) в ДНР, противник выпустил более 210 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции ДНР в Telegram-канале ведомства.Огонь велся по районам семи населенных пунктов республики. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения. Повреждены 16 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в народной милиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк