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ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре
ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре - РИА Новости, 24.08.2022
ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре
Украинские войска ведут артобстрел промышленной зоны и пляжа в Энергодаре, информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель администрации Запорожской РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:56
2022-08-24T16:56
2022-08-24T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел промышленной зоны и пляжа в Энергодаре, информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Жители Энергодара сообщают о новых ударах боевиков Зеленского по городу. На этот раз снаряды ВСУ, по всей видимости, попали в район пляжа и промзоны города", - написал Рогов своем Telegram-канале.Детали обстрела уточняются, о жертвах пока что ничего неизвестно, добавил он.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:56 24.08.2022 (обновлено: 16:58 24.08.2022)
ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре
В Запорожской области сообщили об украинском обстреле промзоны и района пляжа в Энергодаре