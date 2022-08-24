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ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре

ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре - РИА Новости, 24.08.2022

ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре

Украинские войска ведут артобстрел промышленной зоны и пляжа в Энергодаре, информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель администрации Запорожской РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:56

2022-08-24T16:56

2022-08-24T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел промышленной зоны и пляжа в Энергодаре, информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Жители Энергодара сообщают о новых ударах боевиков Зеленского по городу. На этот раз снаряды ВСУ, по всей видимости, попали в район пляжа и промзоны города", - написал Рогов своем Telegram-канале.Детали обстрела уточняются, о жертвах пока что ничего неизвестно, добавил он.

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины