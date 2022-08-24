Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/obstrel-1811890217.html
ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре
ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре - РИА Новости, 24.08.2022
ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре
Украинские войска ведут артобстрел промышленной зоны и пляжа в Энергодаре, информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель администрации Запорожской РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:56
2022-08-24T16:58
в мире
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811744834_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68566ea7bdfaf03c34ca27b609d09645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел промышленной зоны и пляжа в Энергодаре, информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Жители Энергодара сообщают о новых ударах боевиков Зеленского по городу. На этот раз снаряды ВСУ, по всей видимости, попали в район пляжа и промзоны города", - написал Рогов своем Telegram-канале.Детали обстрела уточняются, о жертвах пока что ничего неизвестно, добавил он.
https://ria.ru/20220824/aes-1811853992.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811744834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c96118b82986a929785889847377f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Вооруженные силы Украины
16:56 24.08.2022 (обновлено: 16:58 24.08.2022)
 
ВСУ обстреляли промзону и район пляжа в Энергодаре

В Запорожской области сообщили об украинском обстреле промзоны и района пляжа в Энергодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел промышленной зоны и пляжа в Энергодаре, информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Жители Энергодара сообщают о новых ударах боевиков Зеленского по городу. На этот раз снаряды ВСУ, по всей видимости, попали в район пляжа и промзоны города", - написал Рогов своем Telegram-канале.
Детали обстрела уточняются, о жертвах пока что ничего неизвестно, добавил он.
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
15:35
В МАГАТЭ сообщили о проведении в Стамбуле консультации по ЗАЭС
 
В миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала