https://ria.ru/20220824/obstrel-1811787617.html

Умер мирный житель Энергодара, раненный при украинском обстреле

Умер мирный житель Энергодара, раненный при украинском обстреле - РИА Новости, 24.08.2022

Умер мирный житель Энергодара, раненный при украинском обстреле

В Энергодаре Запорожской области скончался мирный житель, который был ранен во время последнего обстрела города украинскими войсками, сообщил член главного... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:14

2022-08-24T12:14

2022-08-24T12:14

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области скончался мирный житель, который был ранен во время последнего обстрела города украинскими войсками, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Украинские войска 22 августа открыли артиллерийский огонь из американского оружия по Энергодару, тогда один мирный житель погиб и еще один получил ранения."К сожалению, житель Энергодара, получивший ранение в результате обстрела города украинскими боевиками, умер", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, медики сделали все возможное для спасения его жизни.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская область, украина, владимир рогов