Умер мирный житель Энергодара, раненный при украинском обстреле
Член Запорожской ВГА Рогов: умер мирный житель Энергодара, раненный при обстреле ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрела Энергодара
Автомобиль, поврежденный в результате обстрела Энергодара. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области скончался мирный житель, который был ранен во время последнего обстрела города украинскими войсками, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Украинские войска 22 августа открыли артиллерийский огонь из американского оружия по Энергодару, тогда один мирный житель погиб и еще один получил ранения.
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"К сожалению, житель Энергодара, получивший ранение в результате обстрела города украинскими боевиками, умер", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, медики сделали все возможное для спасения его жизни.
"Эта смерть мирного человека на совести киевского режима, который задумал утопить Украину в крови", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.