Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/obstrel-1811728991.html
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.08.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки и поселок Зайцево, выпустив девять снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:17
2022-08-24T08:17
в мире
горловка
донецкая народная республика
нато
зайцево
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки и поселок Зайцево, выпустив девять снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 7.00 украинские войска выпустили по поселку Зайцево 5 снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220824/territoriya-1811720063.html
https://ria.ru/20220823/obstrel-1811648159.html
горловка
донецкая народная республика
зайцево
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, нато, зайцево, украина, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Зайцево, Украина, Вооруженные силы Украины
08:17 24.08.2022
 
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли центр Горловки и Зайцево снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки и поселок Зайцево, выпустив девять снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
03:05Специальная военная операция на Украине
В США спрогнозировали, что останется от территории Украины
Отмечается, что в 7.00 украинские войска выпустили по поселку Зайцево 5 снарядов калибром 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Сотрудники Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 17:59Специальная военная операция на Украине
Следователи осмотрели место артиллерийского обстрела в Донецке
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОЗайцевоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала