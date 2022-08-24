https://ria.ru/20220824/obstrel-1811728991.html

ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.08.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки и поселок Зайцево, выпустив девять снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:17

2022-08-24T08:17

2022-08-24T08:17

в мире

горловка

донецкая народная республика

нато

зайцево

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки и поселок Зайцево, выпустив девять снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 7.00 украинские войска выпустили по поселку Зайцево 5 снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/territoriya-1811720063.html

https://ria.ru/20220823/obstrel-1811648159.html

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донецкая народная республика

зайцево

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, горловка, донецкая народная республика, нато, зайцево, украина, вооруженные силы украины