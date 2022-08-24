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Этнические общины Кении потребовали от Британии 168 миллиардов фунтов

Этнические общины Кении потребовали от Британии 168 миллиардов фунтов - РИА Новости, 24.08.2022

Этнические общины Кении потребовали от Британии 168 миллиардов фунтов

Граждане Кении, представляющие несколько этнических общин, подали иск против Великобритании в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за урон, нанесенный во... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:32

2022-08-24T17:32

2022-08-24T17:32

в мире

жилье

лиз трасс

кения

великобритания

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Граждане Кении, представляющие несколько этнических общин, подали иск против Великобритании в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за урон, нанесенный во время колониального правления Британской империи, сообщила в среду газета Times.В частности, представители этнических групп талаи и кипсигис обвиняют Великобританию в краже земли, выселении коренных жителей и их пытках и требуют выплатить им 168 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в статье."Правительство Великобритании уклонялось (от ответственности) и, к сожалению, избегало любого возможного пути возмещения ущерба. У нас нет выбора, кроме как обратиться в суд ради наших клиентов, чтобы исправить (ошибки) истории", - цитирует издание Джоэля Кимутаи Босека, одного из адвокатов, представляющих истцов.Этнические общины заявили, что их предков насильно выселили с земли для обустройства чайных плантаций, а при попытках сопротивляться их подвергали насилию, в результате чего многие погибли.После того, как Кения получила независимость в 1963 году, многие выжившие вернулись в прежние районы проживания, однако их права на земли не были восстановлены, и они поселились рядом с чайными плантациями, пишет издание.На месте земель, принадлежавших предкам истцов, находятся одни из самых крупных и успешных чайных компаний, такие как Lipton, Unilever, Williamson Tea и Finlay"s, которые продолжают приносить Британии огромные доходы, сообщает газета.По словам истцов, они пытались встретиться в мае с главой МИД Лиз Трасс для обсуждения этого вопроса, однако им отказали. После этого более 100 тысяч членов общин написали письмо принцу Уильяму, потребовав возмещения ущерба и извинений, пишет Times.Теперь ЕСПЧ должен принять решение о рассмотрении или нерассмотрении этого дела, отмечается в статье.

https://ria.ru/20220617/zapad-1796182713.html

https://ria.ru/20220702/volodin-1799750183.html

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в мире, жилье, лиз трасс, кения, великобритания, европейский суд по правам человека (еспч), unilever