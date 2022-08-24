Этнические общины Кении потребовали от Британии 168 миллиардов фунтов
Кенийские общины потребовали у Британии 168 миллиардов фунтов за колониальные преступления
Кенийцы. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Граждане Кении, представляющие несколько этнических общин, подали иск против Великобритании в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за урон, нанесенный во время колониального правления Британской империи, сообщила в среду газета Times.
В частности, представители этнических групп талаи и кипсигис обвиняют Великобританию в краже земли, выселении коренных жителей и их пытках и требуют выплатить им 168 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в статье.
"Правительство Великобритании уклонялось (от ответственности) и, к сожалению, избегало любого возможного пути возмещения ущерба. У нас нет выбора, кроме как обратиться в суд ради наших клиентов, чтобы исправить (ошибки) истории", - цитирует издание Джоэля Кимутаи Босека, одного из адвокатов, представляющих истцов.
Этнические общины заявили, что их предков насильно выселили с земли для обустройства чайных плантаций, а при попытках сопротивляться их подвергали насилию, в результате чего многие погибли.
После того, как Кения получила независимость в 1963 году, многие выжившие вернулись в прежние районы проживания, однако их права на земли не были восстановлены, и они поселились рядом с чайными плантациями, пишет издание.
На месте земель, принадлежавших предкам истцов, находятся одни из самых крупных и успешных чайных компаний, такие как Lipton, Unilever, Williamson Tea и Finlay"s, которые продолжают приносить Британии огромные доходы, сообщает газета.
По словам истцов, они пытались встретиться в мае с главой МИД Лиз Трасс для обсуждения этого вопроса, однако им отказали. После этого более 100 тысяч членов общин написали письмо принцу Уильяму, потребовав возмещения ущерба и извинений, пишет Times.
Теперь ЕСПЧ должен принять решение о рассмотрении или нерассмотрении этого дела, отмечается в статье.