https://ria.ru/20220824/obrazovanie-1811724961.html

Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России

Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России - РИА Новости, 24.08.2022

Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России

Более трех тысяч граждан ЛНР, ДНР и Украины подали заявления на поступление в российские вузы, более двух тысяч уже распределены на обучение в пределах квоты... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T06:38

2022-08-24T06:38

2022-08-24T09:49

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более трех тысяч граждан ЛНР, ДНР и Украины подали заявления на поступление в российские вузы, более двух тысяч уже распределены на обучение в пределах квоты правительства России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.Ранее стало известно, что квота для выпускников школ ДНР и ЛНР в российских вузах увеличена до 23 тысяч мест, для абитуриентов из Донбасса создан упрощенный порядок приема, без результатов ЕГЭ, при этом их поступление не влияет на общий конкурс.

https://ria.ru/20220818/byudzhet-1810361996.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента