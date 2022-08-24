https://ria.ru/20220824/obrazovanie-1811724961.html
Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России
Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России - РИА Новости, 24.08.2022
Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России
Более трех тысяч граждан ЛНР, ДНР и Украины подали заявления на поступление в российские вузы, более двух тысяч уже распределены на обучение в пределах квоты... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T06:38
2022-08-24T06:38
2022-08-24T09:49
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более трех тысяч граждан ЛНР, ДНР и Украины подали заявления на поступление в российские вузы, более двух тысяч уже распределены на обучение в пределах квоты правительства России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.Ранее стало известно, что квота для выпускников школ ДНР и ЛНР в российских вузах увеличена до 23 тысяч мест, для абитуриентов из Донбасса создан упрощенный порядок приема, без результатов ЕГЭ, при этом их поступление не влияет на общий конкурс.
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
06:38 24.08.2022 (обновлено: 09:49 24.08.2022)
Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России
Минобрнауки рассказало о количестве заявлений граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России