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Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России - РИА Новости, 24.08.2022
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Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России
Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России - РИА Новости, 24.08.2022
Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России
Более трех тысяч граждан ЛНР, ДНР и Украины подали заявления на поступление в российские вузы, более двух тысяч уже распределены на обучение в пределах квоты... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T06:38
2022-08-24T09:49
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более трех тысяч граждан ЛНР, ДНР и Украины подали заявления на поступление в российские вузы, более двух тысяч уже распределены на обучение в пределах квоты правительства России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.Ранее стало известно, что квота для выпускников школ ДНР и ЛНР в российских вузах увеличена до 23 тысяч мест, для абитуриентов из Донбасса создан упрощенный порядок приема, без результатов ЕГЭ, при этом их поступление не влияет на общий конкурс.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
06:38 24.08.2022 (обновлено: 09:49 24.08.2022)
 
Минобрнауки сообщило о заявлениях граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России

Минобрнауки рассказало о количестве заявлений граждан ЛНР, ДНР и Украины в вузы России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд министерства образования и науки РФ
Стенд министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более трех тысяч граждан ЛНР, ДНР и Украины подали заявления на поступление в российские вузы, более двух тысяч уже распределены на обучение в пределах квоты правительства России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
"На сегодняшний день 3 051 гражданин ЛНР, ДНР и Украины подал заявления на обучение в российских вузах, из них 2 346 уже распределены на обучение на первый курс в пределах квоты правительства РФ. Прием иностранных абитуриентов еще не завершен. Окончательные итоги приемной кампании будут известны в сентябре. Начало учебного года для всех обучающихся – 1 сентября", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что квота для выпускников школ ДНР и ЛНР в российских вузах увеличена до 23 тысяч мест, для абитуриентов из Донбасса создан упрощенный порядок приема, без результатов ЕГЭ, при этом их поступление не влияет на общий конкурс.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Эксперт объяснил увеличение бюджетных мест в региональных вузах
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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