https://ria.ru/20220824/oblavy-1811721840.html

СМИ: в Харькове начались облавы на граждан с родственниками в России

СМИ: в Харькове начались облавы на граждан с родственниками в России - РИА Новости, 24.08.2022

СМИ: в Харькове начались облавы на граждан с родственниками в России

В Харькове украинские силовики начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T04:12

2022-08-24T04:12

2022-08-24T10:21

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Харькове украинские силовики начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на горожан.По словам очевидцев, харьковчан допрашивают и обыскивают сотрудники полиции и СБУ.Из-за проверок автотранспорта на основных дорогах и мостах образуются пробки, в которых можно простоять более 20 минут.Кроме того, пешие патрули ходят по жилым кварталам и досматривают людей во дворах. У них также проверяют документы и телефоны, говорят очевидцы.При этом в городе действуют ограничения на перемещения из-за комендантского часа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220306/radikaly-1776967699.html

https://ria.ru/20220722/zachistki-1804169921.html

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в мире, россия, украина, служба безопасности украины, харьков