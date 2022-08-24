https://ria.ru/20220824/nikitin-1811815738.html

Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения

Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения - РИА Новости, 24.08.2022

Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с днем рождения. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:43

2022-08-24T13:43

2022-08-24T13:43

россия

владимир путин

политика

глеб никитин

нижегородская область

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с днем рождения."И сегодня у Никитина Глеба Сергеевича день рождения. Хочу от всех собравшихся на совещание, Глеб Сергеевич, Вас поздравить и пожелать Вам всего самого лучшего", - сказал он, завершая совещание по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

https://ria.ru/20220820/konchalovskiy-1810941095.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, глеб никитин, нижегородская область