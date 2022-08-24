https://ria.ru/20220824/nikitin-1811815738.html
Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения
Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения - РИА Новости, 24.08.2022
Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с днем рождения. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:43
2022-08-24T13:43
2022-08-24T13:43
россия
владимир путин
политика
глеб никитин
нижегородская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с днем рождения."И сегодня у Никитина Глеба Сергеевича день рождения. Хочу от всех собравшихся на совещание, Глеб Сергеевич, Вас поздравить и пожелать Вам всего самого лучшего", - сказал он, завершая совещание по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, глеб никитин, нижегородская область
Россия, Владимир Путин, Политика, Глеб Никитин, Нижегородская область
Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения
Президент Путин поздравил губернатора Нижегородской области Никитина с днем рождения