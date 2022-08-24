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Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения - РИА Новости, 24.08.2022
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Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения
Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения - РИА Новости, 24.08.2022
Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с днем рождения. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:43
2022-08-24T13:43
россия
владимир путин
политика
глеб никитин
нижегородская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с днем рождения."И сегодня у Никитина Глеба Сергеевича день рождения. Хочу от всех собравшихся на совещание, Глеб Сергеевич, Вас поздравить и пожелать Вам всего самого лучшего", - сказал он, завершая совещание по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
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россия, владимир путин, политика, глеб никитин, нижегородская область
Россия, Владимир Путин, Политика, Глеб Никитин, Нижегородская область
13:43 24.08.2022
 
Путин поздравил губернатора Нижегородской области с днем рождения

Президент Путин поздравил губернатора Нижегородской области Никитина с днем рождения

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с днем рождения.
"И сегодня у Никитина Глеба Сергеевича день рождения. Хочу от всех собравшихся на совещание, Глеб Сергеевич, Вас поздравить и пожелать Вам всего самого лучшего", - сказал он, завершая совещание по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
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РоссияВладимир ПутинПолитикаГлеб НикитинНижегородская область
 
 
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