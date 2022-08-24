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Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России - РИА Новости, 24.08.2022
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Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России
Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России - РИА Новости, 24.08.2022
Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России
Россия призывает Запад и ООН не откладывать решение финансовых и логистических проблем, мешающих экспорту продуктов и удобрений России, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:28
2022-08-24T22:58
экономика
цены на нефть
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Россия призывает Запад и ООН не откладывать решение финансовых и логистических проблем, мешающих экспорту продуктов и удобрений России, заявил на заседании СБ ООН российский постпред при организации Василий Небензя."Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к "пакетному" характеру "черноморской инициативы" и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и удобрений на мировой рынок", - сказал Небензя."Подчеркиваем, что продлению зерновой сделки, срок которой – 120 дней со дня подписания, будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы видим для украинского экспорта. Пока в этой части "зерновой сделки" есть существенные резервы", - добавил он.
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экономика, цены на нефть
Экономика, Цены на нефть
22:28 24.08.2022 (обновлено: 22:58 24.08.2022)
 
Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России

Небензя: Россия призывает Запад и ООН не откладывать решение проблем экспорта ее продуктов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Россия призывает Запад и ООН не откладывать решение финансовых и логистических проблем, мешающих экспорту продуктов и удобрений России, заявил на заседании СБ ООН российский постпред при организации Василий Небензя.
"Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к "пакетному" характеру "черноморской инициативы" и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и удобрений на мировой рынок", - сказал Небензя.
"Подчеркиваем, что продлению зерновой сделки, срок которой – 120 дней со дня подписания, будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы видим для украинского экспорта. Пока в этой части "зерновой сделки" есть существенные резервы", - добавил он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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