https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811965232.html

Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России

Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России - РИА Новости, 24.08.2022

Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России

Россия призывает Запад и ООН не откладывать решение финансовых и логистических проблем, мешающих экспорту продуктов и удобрений России, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T22:28

2022-08-24T22:28

2022-08-24T22:58

экономика

цены на нефть

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ООН, 24 авг – РИА Новости. Россия призывает Запад и ООН не откладывать решение финансовых и логистических проблем, мешающих экспорту продуктов и удобрений России, заявил на заседании СБ ООН российский постпред при организации Василий Небензя."Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к "пакетному" характеру "черноморской инициативы" и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и удобрений на мировой рынок", - сказал Небензя."Подчеркиваем, что продлению зерновой сделки, срок которой – 120 дней со дня подписания, будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы видим для украинского экспорта. Пока в этой части "зерновой сделки" есть существенные резервы", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/ukraina-1811949909.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть