https://ria.ru/20220824/nasams-1811924841.html
СМИ: новый пакет американской военной помощи Украине включает ЗРК NASAMS
СМИ: новый пакет американской военной помощи Украине включает ЗРК NASAMS - РИА Новости, 24.08.2022
СМИ: новый пакет американской военной помощи Украине включает ЗРК NASAMS
Новый пакет военной помощи США Украине, о котором в среду объявил президент Джо Байден, включает в себя шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:29
2022-08-24T18:29
2022-08-24T18:33
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине, о котором в среду объявил президент Джо Байден, включает в себя шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые будут предоставлены дополнительно к двум, о которых Вашингтон объявлял ранее. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники.Также Украина получит 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов, противоартиллерийские радары U24, систему подавления беспилотных летательных аппаратов (UAS), оборудование поддержки, средства борьбы с БПЛА Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также средства на обучение военных и поддержку.В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".Ранее в августе Пентагон сообщал, что США рассчитывают передать Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в течение двух или трех месяцев. NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.
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в мире, технологии, джо байден, украина, киев, сша, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Джо Байден, Украина, Киев, США, Министерство обороны США
18:29 24.08.2022 (обновлено: 18:33 24.08.2022)
СМИ: новый пакет американской военной помощи Украине включает ЗРК NASAMS
Bloomberg: новый пакет военной помощи США Украине включает шесть ЗРК NASAMS