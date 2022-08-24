Рейтинг@Mail.ru
СМИ: новый пакет американской военной помощи Украине включает ЗРК NASAMS - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/nasams-1811924841.html
СМИ: новый пакет американской военной помощи Украине включает ЗРК NASAMS
СМИ: новый пакет американской военной помощи Украине включает ЗРК NASAMS - РИА Новости, 24.08.2022
СМИ: новый пакет американской военной помощи Украине включает ЗРК NASAMS
Новый пакет военной помощи США Украине, о котором в среду объявил президент Джо Байден, включает в себя шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:29
2022-08-24T18:33
в мире
технологии
джо байден
украина
киев
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798413086_0:96:1800:1109_1920x0_80_0_0_412dea465712b631cd3372e17eaed684.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине, о котором в среду объявил президент Джо Байден, включает в себя шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые будут предоставлены дополнительно к двум, о которых Вашингтон объявлял ранее. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники.Также Украина получит 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов, противоартиллерийские радары U24, систему подавления беспилотных летательных аппаратов (UAS), оборудование поддержки, средства борьбы с БПЛА Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также средства на обучение военных и поддержку.В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".Ранее в августе Пентагон сообщал, что США рассчитывают передать Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в течение двух или трех месяцев. NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811890487.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798413086_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_2948f6985d397663bae966dfd7895fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, джо байден, украина, киев, сша, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Джо Байден, Украина, Киев, США, Министерство обороны США
18:29 24.08.2022 (обновлено: 18:33 24.08.2022)
 
СМИ: новый пакет американской военной помощи Украине включает ЗРК NASAMS

Bloomberg: новый пакет военной помощи США Украине включает шесть ЗРК NASAMS

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине, о котором в среду объявил президент Джо Байден, включает в себя шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые будут предоставлены дополнительно к двум, о которых Вашингтон объявлял ранее. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Также Украина получит 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов, противоартиллерийские радары U24, систему подавления беспилотных летательных аппаратов (UAS), оборудование поддержки, средства борьбы с БПЛА Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также средства на обучение военных и поддержку.
В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".
Ранее в августе Пентагон сообщал, что США рассчитывают передать Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в течение двух или трех месяцев. NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 16:56
Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине
 
В миреТехнологииДжо БайденУкраинаКиевСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала