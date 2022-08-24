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"Единая Россия" доставила продовольственные наборы в Херсонскую область - РИА Новости, 24.08.2022
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"Единая Россия" доставила продовольственные наборы в Херсонскую область
"Единая Россия" доставила продовольственные наборы в Херсонскую область - РИА Новости, 24.08.2022
"Единая Россия" доставила продовольственные наборы в Херсонскую область
Волонтеры "Единой России" доставили 15 тысяч продовольственных наборов в более чем 50 сел Херсонской области, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:10
2022-08-24T13:10
единая россия
херсонская область
херсон
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" доставили 15 тысяч продовольственных наборов в более чем 50 сел Херсонской области, сообщила пресс-служба партии."В общей сложности мы проехали уже более 50 сел, где было роздано порядка 15 тысяч продовольственных пакетов. Это более 100 тонн продуктов и лекарств только для населенных пунктов региона", - приводятся в сообщении слова замруководителя фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича.В пресс-службе отметили, что гуманитарная миссия "Единой России" работает в Херсонской области с марта, а центр помощи в Херсоне был открыт в начале июня. За все время работы гуманитарной миссии объём распределенных лекарств и продуктов превысил 750 тонн.
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единая россия, херсонская область , херсон, общество
Единая Россия, Херсонская область , Херсон, Общество
13:10 24.08.2022
 
"Единая Россия" доставила продовольственные наборы в Херсонскую область

"Единая Россия" доставила 15 тысяч продовольственных наборов в Херсонскую область

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" доставили 15 тысяч продовольственных наборов в более чем 50 сел Херсонской области, сообщила пресс-служба партии.
"В общей сложности мы проехали уже более 50 сел, где было роздано порядка 15 тысяч продовольственных пакетов. Это более 100 тонн продуктов и лекарств только для населенных пунктов региона", - приводятся в сообщении слова замруководителя фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича.
В пресс-службе отметили, что гуманитарная миссия "Единой России" работает в Херсонской области с марта, а центр помощи в Херсоне был открыт в начале июня. За все время работы гуманитарной миссии объём распределенных лекарств и продуктов превысил 750 тонн.
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Единая РоссияХерсонская областьХерсонОбщество
 
 
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