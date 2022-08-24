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"Единая Россия" доставила продовольственные наборы в Херсонскую область

"Единая Россия" доставила продовольственные наборы в Херсонскую область - РИА Новости, 24.08.2022

"Единая Россия" доставила продовольственные наборы в Херсонскую область

Волонтеры "Единой России" доставили 15 тысяч продовольственных наборов в более чем 50 сел Херсонской области, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:10

2022-08-24T13:10

2022-08-24T13:10

единая россия

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" доставили 15 тысяч продовольственных наборов в более чем 50 сел Херсонской области, сообщила пресс-служба партии."В общей сложности мы проехали уже более 50 сел, где было роздано порядка 15 тысяч продовольственных пакетов. Это более 100 тонн продуктов и лекарств только для населенных пунктов региона", - приводятся в сообщении слова замруководителя фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича.В пресс-службе отметили, что гуманитарная миссия "Единой России" работает в Херсонской области с марта, а центр помощи в Херсоне был открыт в начале июня. За все время работы гуманитарной миссии объём распределенных лекарств и продуктов превысил 750 тонн.

https://ria.ru/20220819/pomosch-1810757415.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

единая россия, херсонская область , херсон, общество