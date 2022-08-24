https://ria.ru/20220824/mvd-1811797622.html
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"* - РИА Новости, 24.08.2022
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*
МВД России объявило вознаграждение в миллион рублей за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:42
2022-08-24T12:42
2022-08-24T14:49
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. МВД России объявило вознаграждение в миллион рублей за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военных, сообщает пресс-центр министерства.Там отмечается, что оба они пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. В мае Немичева и Величко объявили в межгосударственный розыск, суд арестовал их заочно."За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей", — заявили в МВД.Оба командира "Азова" — уроженцы Харькова, Величко — 1994 года рождения, Немичев на два года младше. В России их включили в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников". По информации Следственного комитета, они причастны к посягательству на жизни не менее восьми российских военных.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году российский Следственный комитет возбудил против его бойцов уголовное дело о похищениях людей, истязаниях и применении запрещенных средств и методов ведения войны.Уже в ходе специальной военной операции в Донбассе стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались населением как живым щитом. В начале августа Верховный суд России признал нацбат террористической организацией.* Организация признана террористической и запрещена в России.
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россия
12:42 24.08.2022 (обновлено: 14:49 24.08.2022)
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова" Немичева и Величко
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
МВД России объявило вознаграждение в миллион рублей за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военных, сообщает
пресс-центр министерства.
Там отмечается, что оба они пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. В мае Немичева и Величко объявили в межгосударственный розыск, суд арестовал их заочно.
"За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей", — заявили в МВД.
Оба командира "Азова" — уроженцы Харькова
, Величко — 1994 года рождения, Немичев на два года младше. В России их включили в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников". По информации Следственного комитета, они причастны к посягательству на жизни не менее восьми российских военных.
Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году российский Следственный комитет возбудил против его бойцов уголовное дело о похищениях людей, истязаниях и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Уже в ходе специальной военной операции в Донбассе стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались населением как живым щитом. В начале августа Верховный суд России признал нацбат террористической организацией.
* Организация признана террористической и запрещена в России.