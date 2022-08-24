https://ria.ru/20220824/musor-1811841133.html

Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов

Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов - РИА Новости, 24.08.2022

Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов

В России необходимо в ближайшие восемь лет обеспечить стопроцентную сортировку бытовых отходов, заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:02

2022-08-24T15:02

2022-08-24T16:08

экономика

жкх

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России необходимо в ближайшие восемь лет обеспечить стопроцентную сортировку бытовых отходов, заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.Он уточнил, что деньги пойдут на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.Большую часть — 1,1 миллиарда рублей — правительство направит в регионы, где нужно увеличить число контейнеров, остальные средства — туда, где инфраструктура только создается.Власти рассчитывают, что это поможет увеличить переработку и перейти на экономику замкнутого цикла, заключил Мишустин."Мусорная" реформа началась в России в 2019 году, когда на переработку направлялось только семь процентов бытовых отходов. Как предусматривает нацпроект "Экология", к 2024 году показатель должен достичь 36 процентов. К 2030-му объем мусора, направляемого на полигоны, должен снизиться на 50 процентов.

https://realty.ria.ru/20220812/zavody-1809116460.html

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экономика, жкх, россия, михаил мишустин