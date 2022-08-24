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Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов
Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов - РИА Новости, 24.08.2022
Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов
В России необходимо в ближайшие восемь лет обеспечить стопроцентную сортировку бытовых отходов, заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:02
2022-08-24T15:02
2022-08-24T16:08
экономика
жкх
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России необходимо в ближайшие восемь лет обеспечить стопроцентную сортировку бытовых отходов, заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.Он уточнил, что деньги пойдут на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.Большую часть — 1,1 миллиарда рублей — правительство направит в регионы, где нужно увеличить число контейнеров, остальные средства — туда, где инфраструктура только создается.Власти рассчитывают, что это поможет увеличить переработку и перейти на экономику замкнутого цикла, заключил Мишустин."Мусорная" реформа началась в России в 2019 году, когда на переработку направлялось только семь процентов бытовых отходов. Как предусматривает нацпроект "Экология", к 2024 году показатель должен достичь 36 процентов. К 2030-му объем мусора, направляемого на полигоны, должен снизиться на 50 процентов.
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экономика, жкх, россия, михаил мишустин
Экономика, ЖКХ, Россия, Михаил Мишустин
15:02 24.08.2022 (обновлено: 16:08 24.08.2022)
Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов
Мишустин: в ближайшие восемь лет надо обеспечить сортировку 100 процентов бытовых отходов
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России необходимо в ближайшие восемь лет обеспечить стопроцентную сортировку бытовых отходов, заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.
"Это одна из национальных целей, поставленных президентом. Правительство проводит системную работу по созданию соответствующих площадок. Сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении 1,5 миллиарда рублей субсидий 43 субъектам Российской Федерации", — добавил глава правительства.
Он уточнил, что деньги пойдут на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.
Большую часть — 1,1 миллиарда рублей — правительство направит в регионы, где нужно увеличить число контейнеров, остальные средства — туда, где инфраструктура только создается.
Власти рассчитывают, что это поможет увеличить переработку и перейти на экономику замкнутого цикла, заключил Мишустин.
"Мусорная" реформа началась в России
в 2019 году, когда на переработку направлялось только семь процентов бытовых отходов. Как предусматривает нацпроект "Экология", к 2024 году показатель должен достичь 36 процентов. К 2030-му объем мусора, направляемого на полигоны, должен снизиться на 50 процентов.