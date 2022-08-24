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Медведев посетил полигон Мулино в Нижегородской области

Медведев посетил полигон Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 24.08.2022

Медведев посетил полигон Мулино в Нижегородской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в Нижегородской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:33

2022-08-24T16:33

2022-08-24T16:33

дмитрий медведев

нижегородская область

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в Нижегородской области, сообщили журналистам в секретариате Медведева."Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон "Мулино", расположенный в Нижегородской области, где ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в рамках летнего периода обучения", - отметили в секретариате.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

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дмитрий медведев, нижегородская область, россия