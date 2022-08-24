https://ria.ru/20220824/mulino-1811878850.html
Медведев посетил полигон Мулино в Нижегородской области
Медведев посетил полигон Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 24.08.2022
Медведев посетил полигон Мулино в Нижегородской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в Нижегородской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:33
2022-08-24T16:33
2022-08-24T16:33
дмитрий медведев
нижегородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в Нижегородской области, сообщили журналистам в секретариате Медведева."Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон "Мулино", расположенный в Нижегородской области, где ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в рамках летнего периода обучения", - отметили в секретариате.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, нижегородская область, россия
Дмитрий Медведев, Нижегородская область, Россия
Медведев посетил полигон Мулино в Нижегородской области
Медведев ознакомился с подготовкой военнослужащих ЗВО на полигоне Мулино