https://ria.ru/20220824/mtsk-1811957858.html

Собянин рассказал, что МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки

Собянин рассказал, что МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки - РИА Новости, 24.08.2022

Собянин рассказал, что МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки

Московским центральным кольцом пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки, оно оказалось перегружено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:20

2022-08-24T21:20

2022-08-24T21:23

общество

московское центральное кольцо (мцк)

москва

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Московским центральным кольцом пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки, оно оказалось перегружено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ."МЦК сегодня оказалось перегружено. Хотя в свое время говорили 250 тысяч пассажиров в сутки самое большое, но сегодня ездит 570 тысяч и количество пассажиров еще прибывает... Этот проект оказался очень востребованным", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20220824/sobyanin-1811957520.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, московское центральное кольцо (мцк), москва