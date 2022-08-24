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Собянин рассказал, что МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки - РИА Новости, 24.08.2022
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Собянин рассказал, что МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки
Собянин рассказал, что МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки - РИА Новости, 24.08.2022
Собянин рассказал, что МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки
Московским центральным кольцом пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки, оно оказалось перегружено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:20
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общество
московское центральное кольцо (мцк)
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Московским центральным кольцом пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки, оно оказалось перегружено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ."МЦК сегодня оказалось перегружено. Хотя в свое время говорили 250 тысяч пассажиров в сутки самое большое, но сегодня ездит 570 тысяч и количество пассажиров еще прибывает... Этот проект оказался очень востребованным", - сказал Собянин.
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общество, московское центральное кольцо (мцк), москва
Общество, Московское центральное кольцо (МЦК), Москва
21:20 24.08.2022 (обновлено: 21:23 24.08.2022)
 
Собянин рассказал, что МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки

Мэр Москвы Собянин: МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки, оно оказалось перегружено

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвухэтажный поезд "Штадлер" запустили на МЦК в тестовом режиме
Двухэтажный поезд Штадлер запустили на МЦК в тестовом режиме - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Двухэтажный поезд "Штадлер" запустили на МЦК в тестовом режиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Московским центральным кольцом пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки, оно оказалось перегружено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.
"МЦК сегодня оказалось перегружено. Хотя в свое время говорили 250 тысяч пассажиров в сутки самое большое, но сегодня ездит 570 тысяч и количество пассажиров еще прибывает... Этот проект оказался очень востребованным", - сказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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ОбществоМосковское центральное кольцо (МЦК)Москва
 
 
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