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В Москве около 18 тысяч гектаров занимают промзоны, заявил Собянин
В Москве около 18 тысяч гектаров занимают промзоны, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
В Москве около 18 тысяч гектаров занимают промзоны, заявил Собянин
Около 18 тысяч гектаров в Москве занимают промзоны, треть сегодня уже находится в реорганизации или уже реорганизовано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:08
2022-08-24T23:08
2022-08-24T23:39
коммерческая недвижимость
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Около 18 тысяч гектаров в Москве занимают промзоны, треть сегодня уже находится в реорганизации или уже реорганизовано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Где-то около 18 тысяч гектаров в Москве занимают промзоны, примерно пятая часть нашей Москвы. Из них, из 18 тысяч, у нас нет задачи все промзоны закрыть. Там есть высокотехнологичные добротные предприятия, малые и средние бизнесы, никто не собирается их трогать", - заявил Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".Он отметил, что значительная часть выглядит "как после бомбежки" и город не может себе позволить, чтобы такие громандные территории были в депрессивном состоянии."За последние годы из 18 шесть тысяч гектаров - треть всех промзон сегодня находятся в реорганизации или уже реорганизованы. Еще тысячи четыре находятся у нас под контролем", - добавил Собянин.
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коммерческая недвижимость, москва, россия, сергей собянин
Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, Сергей Собянин
23:08 24.08.2022 (обновлено: 23:39 24.08.2022)
В Москве около 18 тысяч гектаров занимают промзоны, заявил Собянин
Собянин: около 18 тысяч гектаров в Москве занимают промзоны, треть в реорганизации