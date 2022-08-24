https://ria.ru/20220824/moskva-1811968504.html

В Москве около 18 тысяч гектаров занимают промзоны, заявил Собянин

В Москве около 18 тысяч гектаров занимают промзоны, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022

В Москве около 18 тысяч гектаров занимают промзоны, заявил Собянин

Около 18 тысяч гектаров в Москве занимают промзоны, треть сегодня уже находится в реорганизации или уже реорганизовано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:08

2022-08-24T23:08

2022-08-24T23:39

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Около 18 тысяч гектаров в Москве занимают промзоны, треть сегодня уже находится в реорганизации или уже реорганизовано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Где-то около 18 тысяч гектаров в Москве занимают промзоны, примерно пятая часть нашей Москвы. Из них, из 18 тысяч, у нас нет задачи все промзоны закрыть. Там есть высокотехнологичные добротные предприятия, малые и средние бизнесы, никто не собирается их трогать", - заявил Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".Он отметил, что значительная часть выглядит "как после бомбежки" и город не может себе позволить, чтобы такие громандные территории были в депрессивном состоянии."За последние годы из 18 шесть тысяч гектаров - треть всех промзон сегодня находятся в реорганизации или уже реорганизованы. Еще тысячи четыре находятся у нас под контролем", - добавил Собянин.

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коммерческая недвижимость, москва, россия, сергей собянин