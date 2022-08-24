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В Москве не собираются уменьшать социальную помощь, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
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В Москве не собираются уменьшать социальную помощь, заявил Собянин
В Москве не собираются уменьшать социальную помощь, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
В Москве не собираются уменьшать социальную помощь, заявил Собянин
Москва не собирается уменьшать и урезать социальную помощь, она будет сохранена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:02
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общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва не собирается уменьшать и урезать социальную помощь, она будет сохранена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Во-первых, мы увеличили адресную поддержку, во-вторых, проиндексировали те социальные льготы, которые есть в Москве, и не собираемся ни в коем случае что-либо уменьшать, урезать и так далее. Вся социальная помощь, вся система социальной поддержки будет сохранена", - заявил Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
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общество, москва, россия, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин
23:02 24.08.2022
 
В Москве не собираются уменьшать социальную помощь, заявил Собянин

Собянин: Москва не собирается уменьшать и урезать социальную помощь, она будет сохранена

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПрохожие в защитных масках на улице Гарибальди в Москве
Прохожие в защитных масках на улице Гарибальди в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Прохожие в защитных масках на улице Гарибальди в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва не собирается уменьшать и урезать социальную помощь, она будет сохранена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Во-первых, мы увеличили адресную поддержку, во-вторых, проиндексировали те социальные льготы, которые есть в Москве, и не собираемся ни в коем случае что-либо уменьшать, урезать и так далее. Вся социальная помощь, вся система социальной поддержки будет сохранена", - заявил Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
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