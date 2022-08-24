https://ria.ru/20220824/moskva-1811967939.html

В Москве не собираются уменьшать социальную помощь, заявил Собянин

В Москве не собираются уменьшать социальную помощь, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022

В Москве не собираются уменьшать социальную помощь, заявил Собянин

Москва не собирается уменьшать и урезать социальную помощь, она будет сохранена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:02

2022-08-24T23:02

2022-08-24T23:02

общество

москва

россия

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581944435_0:339:1800:1352_1920x0_80_0_0_6322c49ab5d943fec3da0376f2aa2aca.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва не собирается уменьшать и урезать социальную помощь, она будет сохранена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Во-первых, мы увеличили адресную поддержку, во-вторых, проиндексировали те социальные льготы, которые есть в Москве, и не собираемся ни в коем случае что-либо уменьшать, урезать и так далее. Вся социальная помощь, вся система социальной поддержки будет сохранена", - заявил Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

https://ria.ru/20220723/pensii-1804437350.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, сергей собянин