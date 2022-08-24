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Мэр Москвы выразил надежду на запуск эскалаторной галереи в 2022 году
Мэр Москвы выразил надежду на запуск эскалаторной галереи в 2022 году - РИА Новости, 24.08.2022
Мэр Москвы выразил надежду на запуск эскалаторной галереи в 2022 году
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что запуск эскалаторной галереи на Воробьевых горах состоится уже в 2022 году. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:55
2022-08-24T22:55
2022-08-24T22:55
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что запуск эскалаторной галереи на Воробьевых горах состоится уже в 2022 году."Это востребованный проект, были большие сомнения, потому что недешевым было восстановление этой галереи. Но знаете, оно востребовано, востребовано студентами МГУ, вообще жителями. Несмотря на все опасения экспертов и наших специалистов, тем не менее, нам удалось практически большую часть уже работы выполнить. Надеюсь, в этом году мы запустим этот проект", - заявил Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
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россия, москва, сергей собянин
Россия, Москва, Сергей Собянин
Мэр Москвы выразил надежду на запуск эскалаторной галереи в 2022 году
Собянин надеется, что эскалаторная галерея на Воробьевых горах запустится в 2022 году