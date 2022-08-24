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В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе

В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе - РИА Новости, 24.08.2022

В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе

Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:52

2022-08-24T18:52

2022-08-24T18:52

здоровье - общество

москва

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщается на сайте ведомства.В Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах гари во многих районах уже не ощущается. Как передают корреспонденты РИА Новости, относительно чистый воздух на Северо-Западе и Западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления. На Северо-Востоке и Юго-Западе запах гари все еще ощущается. На Востоке и Юге столицы смог и запах отсутствуют полностью."В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов в административных округах 24.08.2022 в 47 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН", - говорится в сообщении.Уточняется, что за период с 18 по 24 августа превышение нормы фиксировалось единожды - утром 22 августа. Кроме того, усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет продолжен до нормализации обстановки.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, москва, природные пожары в россии