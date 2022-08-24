https://ria.ru/20220824/moskva-1811775391.html

Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные

Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные - РИА Новости, 24.08.2022

Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные

Очень жаркая погода до плюс 32 градусов без существенных осадков ожидает москвичей в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:29

2022-08-24T11:29

2022-08-24T11:36

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Очень жаркая погода до плюс 32 градусов без существенных осадков ожидает москвичей в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни характер погоды не поменяется. Мы ждем, что при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Дневная температура в городе составит плюс 30-32 градусов, по Московской области плюс 27-32 градусов. То есть, для Москвы сохраняется категория - очень жаркая погода, - сказала Позднякова.Синоптик отметила, что в четверг и пятницу температура воздуха в столице и столичном регионе останется на таком же уровне - плюс 30-32 градусов, без осадков.

https://ria.ru/20220824/zhara-1811728394.html

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московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, погода