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Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные - РИА Новости, 24.08.2022
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Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные - РИА Новости, 24.08.2022
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные
Очень жаркая погода до плюс 32 градусов без существенных осадков ожидает москвичей в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:29
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москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Очень жаркая погода до плюс 32 градусов без существенных осадков ожидает москвичей в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни характер погоды не поменяется. Мы ждем, что при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Дневная температура в городе составит плюс 30-32 градусов, по Московской области плюс 27-32 градусов. То есть, для Москвы сохраняется категория - очень жаркая погода, - сказала Позднякова.Синоптик отметила, что в четверг и пятницу температура воздуха в столице и столичном регионе останется на таком же уровне - плюс 30-32 градусов, без осадков.
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москва, московская область (подмосковье), общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Погода
11:29 24.08.2022 (обновлено: 11:36 24.08.2022)
 
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные

Синоптики пообещали москвичам в выходные очень жаркую погоду без существенных осадков

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюди возле центрального входа на ВДНХ в Москве
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Очень жаркая погода до плюс 32 градусов без существенных осадков ожидает москвичей в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни характер погоды не поменяется. Мы ждем, что при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Дневная температура в городе составит плюс 30-32 градусов, по Московской области плюс 27-32 градусов. То есть, для Москвы сохраняется категория - очень жаркая погода, - сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в четверг и пятницу температура воздуха в столице и столичном регионе останется на таком же уровне - плюс 30-32 градусов, без осадков.
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