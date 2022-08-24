https://ria.ru/20220824/moryaki-1811672597.html

"Мы обычные гражданские": пленные моряки оказались без помощи на Украине

"Мы обычные гражданские": пленные моряки оказались без помощи на Украине - РИА Новости, 24.08.2022

"Мы обычные гражданские": пленные моряки оказались без помощи на Украине

Один из российских моряков, почти полгода находящихся в плену на Украине, скончался — не выдержало сердце. Еще до начала военной спецоперации суда зашли на... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T11:48

россия

общество

спецоперация

украина

медицина

права человека

красный крест

татьяна москалькова

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Мария Рубникович. Один из российских моряков, почти полгода находящихся в плену на Украине, скончался — не выдержало сердце. Еще до начала военной спецоперации суда зашли на плановый ремонт в Измаил, но сняться с якоря им не дали — выставили вооруженную охрану. Россияне остались без связи, лекарств, с ограниченным запасом воды и еды.В больницу — с разрешения СБУДвадцать третьего августа у суперинтенданта судна "Волго-Балт 193" Юрия Редько заболело сердце. Вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер.По словам членов экипажа, последние месяцы его мучили постоянные боли в кишечнике, печени и поджелудочной. Брать в стационар отказывались, а лекарств на судне не хватало.Редько было 64 года. У него остались жена и двое детей. Как переправить тело на родину — непонятно.Покинуть Украину не могут восемь российских гражданских судов. С медициной на всех одинаковая ситуация. Оказать первую помощь способен только старший помощник капитана, у которого есть соответствующий сертификат.Моряки рассказали РИА Новости, что попасть в больницу можно лишь с разрешения пограничников и СБУ. Ждать приходится не одну неделю. Ко врачу везут с вооруженной охраной."Мы вами занимаемся"В июле капитаны судов составили общий список больных, которых необходимо освободить. Среди них был и Юрий Редько.Здоровье ухудшается у многих. Нервное напряжение сказывается даже на молодых людях."У 21-летнего матроса заподозрили психическое расстройство, два раза он сбегал с судна, и его возвращали, — добавляет Котов. — Вызвали психиатра. Он подтвердил диагноз, выписал таблетки, но они уже кончились. Недавно матрос сказал, что слышит голоса".За ним усилили надзор и добавили в список тех, кого нужно освободить в первую очередь.С автоматом в аптекуС конца февраля единственная связь пленных с миром — через человека, который привозит продукты. Впрочем, у некоторых есть мобильный интернет, правда, с очень плохим сигналом.Оксана Дьякова из Армавира уже почти год не видела сыновей — второго помощника капитана и механика на сухогрузе "Омский-6". Двадцать четвертого февраля они должны были выйти в море после планового ремонта. Но судно отправили на завод в Измаиле.Мать изредка получает сообщения в мессенджере — успели купить местные сим-карты. Не голодают — продукты им бросают на борт, однако лекарств мало, а врача на сухогрузе нет.В начале августа сын Дьяковой сильно травмировал плечо. Попросил отвезти в больницу. Разрешили только через две недели."Рентген ему не делали — сразу сказали, что порваны связки. Выписали уколы, таблетки. В каждый кабинет врача, аптеку и даже туалет его сопровождали вооруженные люди. Уколы делает сам", — рассказывает Оксана.Списки не передавалиПо ее словам, на днях капитан одного из сухогрузов обратился и к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека. В офисе омбудсмена заявили, что в Россию направили запрос об обмене.С 24 февраля украинцы никого не выпускают из территориальных вод. К российским судам приставили вооруженную охрану, моряки превратились в пленных. Сойти с судна на охраняемую территорию завода имеют право лишь капитан и старший механик.Два раза в день вооруженные украинские пограничники проверяют каждое судно: все ли на борту.В конце июля уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что обратилась в "компетентные органы" России с просьбой способствовать возвращению моряков домой в кратчайшие сроки.Содействие пленникам обещали в Красном кресте, ООН, российском МИД и Минобороны. Тридцатого июля удалось освободить семь женщин-поваров и двоих мужчин. Они уже в России. В плену остаются 66 моряков.

https://ria.ru/20220729/moryaki-1805726966.html

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россия, общество, спецоперация, украина, медицина, права человека, красный крест, татьяна москалькова