17:47 24.08.2022 (обновлено: 18:11 24.08.2022)
В Молдавии не зажгли вечный огонь на мемориале, где шли бои за Кишинев
В Молдавии не зажгли вечный огонь на мемориале, где шли бои за освобождение Кишинева
© Фото из аккаунта в соцсети руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексея ПетровичаВечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм"
© Фото из аккаунта в соцсети руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексея Петровича
Вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм"
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе Молдавии, где шли основные бои Ясско-Кишиневской операции по освобождению республики от фашизма, не стали зажигать, сообщил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь. Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев", — написал Петрович в Telegram-канале.
По его словам, топливо к памятнику подают после заявки министерства обороны Молдавии в территориальное отделение предприятия "Молдовагаз".
"Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам. Спасибо, что в Кишиневе не погасили, а то мы знаем, вы умеете", — добавил Петрович.
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года — накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Сам комплекс расположен в 70 километрах от Кишинева, на обрыве над берегом реки Днестр, который пытались форсировать немецкие солдаты. Она представляет собой колокольню, алтарь с Вечным огнем и гранитные плиты с именами павших. Рядом расположено кладбище, где захоронены останки советских воинов, найденные во время раскопок уже после войны. Как правило, в этом месте власти страны 24 августа возлагали цветы к Вечному огню, но в этом году они проигнорировали традицию.
В составе Красной Армии во время Великой Отечественной войны сражались около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Сейчас в республике проживает менее 400 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.